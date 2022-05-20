  • USD: 15,92 - 15,95
  • EURO: 16,74 - 16,77
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İnekli şovmen gayrimenkul zengini çıktı!

Bursa Kestel İlçesi'nde Belediye binası önüne ahırının yıkılacağını iddia ederek yanında getirdiği inekle eylem yapan kişinin çiftçilikle ilgisinin olmadığı anlaşıldı. 2 katlı binasını gölgelemek için bina bitişiğine bir de küçük bir ahır yapan şahsın 17 gayrimenkulün sahibi olduğu ortaya çıkarken, inşa edilen ev ve ahırın da kendi arazisine değil hazine arazisine inşa edildiği anlaşıldı.

İnekli şovmen gayrimenkul zengini çıktı!
Ekleme: 20.05.2022 - 09:26 Güncelleme: 20.05.2022 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
İnekli şovmen gayrimenkul zengini çıktı!
Diğer yandan Kestel Belediyesi, son aylarda kendi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlar yapan ve bu yayınlara kaçak yapıların sahiplerini çıkaran CHP'li Meclis Üyesi Sinan Keleş'e, kaçakla mücadelenin yanında durması gerekirken, kaçağa sahip çıkan yayınlar yaptığı ve kamu görevlilerini hedef gösterdiği gerekçesiyle hakkında hukuki işlemin başlatılacağı bildirildi.

TEPKİ ÇEKEN CANLI YAYINLARINA DEVAM ETTİ

Uludağ sınırlarında doğal sit alanında 'Abi' diye hitap ettiği lüks kaçak yapı sahibi ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak bir skandala imza atan Sinan Keleş, bu yayında "Bile bile yaptınız ve sonuçta yıkıldı" ve "İmar Barışından faydalanmak için yanlış beyanda bulundunuz."


Şeklindeki itirafına rağmen görevini yapan kamu çalışanlarını hedef alması şaşkınlık yaratırken, vatandaşlar tarafından da tepkiyle karşılandı.


Aynı yayında konuşan kaçak lüks villa sahibinin ise, "Adalet arıyorum" diyerek, "Üç günlük dünya da 3 kuruşa tenezzül edenler" ifadesini kullanarak yargı mensuplarını rüşvet almakla suçlayacak kadar ileri gitmesi ise şoke etmişti.


GÖZALTINA ALINMIŞLARDI
Görevini yapan kamu çalışanlarını hedef göstermeye devam eden CHP'li meclis üyesinin bu yayınlarından cesaret alan ve devlete ait hazine arazisine kaçak bina yapan şahıslar, bunu gölgelemek için ödünç aldıkları ortaya çıkan bir inek için ahır yaptı.

Kestel Belediyesi'nin bu kanunsuz durumu tespit ederek yıkım kararı alması sonucu önce ilgili memura belediye binası içerisinde saldırarak darp eden şahıslar, savurdukları tehditlerin ardından gözaltına alındı.

Kestel Belediyesi önünde yaşanan arbede de bir polisi yaralayan baba ve oğlu Türkiye gündemine mağdur çiftçilerin ahırı başına yıkılıyor şeklinde yansıtıldı.

MAĞDURU OYNAMAK İÇİN ÖDÜNÇ İNEK ALMIŞLAR
Yaşanan olayların ardından, CHP'li Meclis üyesi Sinan Keleş, bu kez de bir memuru belediye binasında darp eden, bir polisi de yaralayan şahıslarla canlı yayın yaptı.

Sinan Keleş'e sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu açıklayarak darp ve yaralama girişimini hafifletmek isteyen babanın, mağdur çiftçi rolü ise kısa sürdü.

Şahısların, devlete ait hazine arazisine bahçeli ev inşa ettikleri kaçak evlerini gizlemek ve gölgelemek için ödünç aldıkları ineğe küçük bir ahır yaparak çiftçilikle geçinen mağdur rolüne rağmen, çiftçilikle ilgili bir kayıtların bulunmadığı anlaşıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

18 Mayıs günü Kestel Belediyesi'nin yapmış olduğu yıkım sırasında, yıkımı engellemek için direnç gösteren aile bireylerinin görevli memurlara mukavemet ederek kamu görevlilerine hakaret, küfür ve saldırıda bulundukları anların da kamera görüntüleri otaya çıktı.

Aile bireylerinden bir kadının belediye avukatına vurmasına ve çeşitli engelleme çabalarına rağmen Belediye ekipleri ise yıkımı gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar!
Rusya Finlandiya'nın gazını da kesti
Lüks yatla İtalya'ya kaçan 19 FETÖ'cü yolda kaldı!
Yaşanacak olayları tahmin eden The Economist'in yeni kapağı gündem oldu
Zelenskiy 'Bu abartı değil' diyerek açıkladı: Cehenneme döndü
CHP’li Atilla Sertel’in 'İnfaz ve koruma memuru' iddiaları yalan çıktı!
Rusya'dan flaş açıklama: Bizim için bir tehdit
CHP'li İzmir'de çukur çilesi! Vatandaş çareyi halı sermekte buldu...
Sondaj yapılmamış yer kalmayacak! Türkiye'nin yeni sondaj gemisi 'Mavi Vatan'daki filonun en donanımlısı
Ankara'da bitmek bilmeyen Oran Kavşağı çileye dönüştü
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Polonya'dan İsveç ve Finlandiya çıkışı! Saldırı halinde...
İngiliz basını yazdı: Erdoğan'ın şakası yok!
Ali Babacan: Kürt sorununun varlığını kabul etmek lazım
Bakan Soylu açıkladı! İşte gönüllü olarak ülkelerine dönen göçmenlerin sayısı...
CHP'li Engin Altay'ın başörtülü parti üyesine bakışı
Terör örgütü PKK'ya darbe! 5 hain etkisiz
Yunanistan yine provokasyon peşinde: Miçotakis'ten skandal paylaşım
HDP'li Feleknaz Uca ve Sezai Temelli aranan PKK'lı terörist Tahir Çelik ile birlikte röportaj verdi!
Konutta fırsatçılık yapan yandı! Tek tek tespit edilecek!
TBMM'ye gelecek 3600 ek göstergenin detayları belli oldu!

TBMM'ye gelecek 3600 ek göstergenin detayları belli oldu!

Meteoroloji uyardı! Saatte 60 km!

Meteoroloji uyardı! Saatte 60 km!

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a kötü haber! Twitter servetini eritti

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a kötü haber! Twitter servetini eritti

İzmir'de tüyler ürperten operasyon! Öldürüp kafalarını küçültüyorlar...

İzmir'de tüyler ürperten operasyon! Öldürüp kafalarını küçültüyorlar...

Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinden akılalmaz tahliye oyunu!

Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinden akılalmaz tahliye oyunu!

50 yıl sonra açtı! Boyu 4 metreyi aştı! Gören hayretler içinde kaldı

50 yıl sonra açtı! Boyu 4 metreyi aştı! Gören hayretler içinde kaldı