HDP'li Feleknaz Uca ve Sezai Temelli aranan PKK'lı terörist Tahir Çelik ile birlikte röportaj verdi!

Son olarak HDP'li Semra Güzel'in terör örgütü PKK'nın kamplarında fotoğraflarının çıkmasının ardından yeni bir skandal daha ortaya çıktı.Terör örgütü PKK yayın organları, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlenen 'İbrahim Ahmed Ödülleri'nin görüntülerini paylaştı.HDP'Lİ İSİMLER PKK'NIN ÖDÜL TÖRENİNE KATILDIHDP'nin terörden tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve terör örgütü PKK/YPJ'nin sözde komutanı Nesrin Abdullah'a ödül verilen törene HDP Batman vekili Feleknaz Uca ve Van vekili Sezai Temelli de katıldı.PKK'LI TERÖRİSTLE RÖPORTAJ VERDİLERFeleknaz Uca ve Sezai Temelli, daha sonra "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arananlar listesinde olan 'Tahir Zerdeşt' kod adlı Tahir Çelik isimli teröristle birlikte röportajverdi. Temelli, röportajda skandal ifadeler kullandı. Demirtaş'ın bir tutsak olduğunu iddia eden Temelli, başta terörist ele başı Öcalan olmak üzere cezaevlerinde tutuklu PKK'lı teröristlerin özgülüklerine kavuşmasını diledi. Demirtaş'a verilen ödülü ise Uca teslim aldı.TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KURYELİĞİNİ YAPIYOREdinilen bilgilere Tahir Zerdeşt kod adını kullanan Mehmet Tahir Çelik 2012 yılında Antalya'da PKK/KCK terör örgütüne katıldı. PKK/KCK terör örgütünün Kuzey Irak'ta, özellikle Süleymaniye bölgesinde sözde özel kuvvetler yapılanması içerisinde yer aldı. SüperHaber'in haberine göre örgütün kuryeliğini yaptı işbirlikçilik faaliyetleriyle teröristlerin Kuzey Irak'a giriş çıkışlarını sağladıTerörist Çelik'in "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arananlar listesinde olduğu öğrenildi.PKK'LI TERÖRİSTİN SEVGİLİSİ SEMRA GÜZELAdıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güzel hakkında hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Hakkında iki ayrı fezleke düzenlenen Güzel'in dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile kaldırılmıştı.