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HDP'li Feleknaz Uca ve Sezai Temelli aranan PKK'lı terörist Tahir Çelik ile birlikte röportaj verdi!

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP teröristlerle yakın temasını sürdürüyor. Son olarak HDP'li Semra Güzel'in terör kamplarında fotoğraflarının çıkmasının ardından yeni bir skandal daha ortaya çıktı. HDP Batman vekili Feleknaz Uca ve Van vekili Sezai Temelli, PKK terör örgütü destekçilerinin Irak'ta düzenlediği ödül töreninde, aranan 'Tahir Zerdeşt' kod adlı terörist Tahir Çelik ile birlikte röportaj verdi.

HDP'li Feleknaz Uca ve Sezai Temelli aranan PKK'lı terörist Tahir Çelik ile birlikte röportaj verdi!
Ekleme: 20.05.2022 - 10:43 Güncelleme: 20.05.2022 - 10:46 / Editör: Ozge Selin
HDP'li Feleknaz Uca ve Sezai Temelli aranan PKK'lı terörist Tahir Çelik ile birlikte röportaj verdi!
Son olarak HDP'li Semra Güzel'in terör örgütü PKK'nın kamplarında fotoğraflarının çıkmasının ardından yeni bir skandal daha ortaya çıktı.Terör örgütü PKK yayın organları, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlenen 'İbrahim Ahmed Ödülleri'nin görüntülerini paylaştı.

HDP'Lİ İSİMLER PKK'NIN ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI

HDP'nin terörden tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve terör örgütü PKK/YPJ'nin sözde komutanı Nesrin Abdullah'a ödül verilen törene HDP Batman vekili Feleknaz Uca ve  Van vekili Sezai Temelli de katıldı.

PKK'LI TERÖRİSTLE RÖPORTAJ VERDİLER

Feleknaz Uca ve Sezai Temelli, daha sonra "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arananlar listesinde olan 'Tahir Zerdeşt' kod adlı Tahir Çelik isimli teröristle birlikte röportaj
verdi. Temelli, röportajda skandal ifadeler kullandı. Demirtaş'ın bir tutsak olduğunu iddia eden Temelli, başta terörist ele başı Öcalan olmak üzere cezaevlerinde tutuklu PKK'lı teröristlerin özgülüklerine kavuşmasını diledi. Demirtaş'a verilen ödülü ise Uca teslim aldı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KURYELİĞİNİ YAPIYOR

Edinilen bilgilere Tahir Zerdeşt kod adını kullanan Mehmet Tahir Çelik 2012 yılında Antalya'da PKK/KCK terör örgütüne katıldı. PKK/KCK terör örgütünün Kuzey Irak'ta, özellikle Süleymaniye bölgesinde sözde özel kuvvetler yapılanması içerisinde yer aldı. SüperHaber'in haberine göre örgütün kuryeliğini yaptı işbirlikçilik faaliyetleriyle teröristlerin Kuzey Irak'a giriş çıkışlarını sağladı

Terörist Çelik'in "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arananlar listesinde olduğu öğrenildi.

PKK'LI TERÖRİSTİN SEVGİLİSİ SEMRA GÜZEL

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güzel hakkında hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Hakkında iki ayrı fezleke düzenlenen Güzel'in dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile kaldırılmıştı.
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