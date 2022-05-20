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Halı sahada kalp krizinden yaşamını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren 53 yaşındaki Birol Dinç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ekleme: 20.05.2022 - 19:22 Güncelleme: 20.05.2022 - 19:27 / Editör: Ozge Selin
Halı sahada kalp krizinden yaşamını kaybettiOlay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada meydana geldi. 53 yaşındaki Birol Dinç, arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynamaya gitti. Top oynadığı sırada bir anda geçirdiği kalp krizinden dolayı yere yığıldı. Arkadaşları Dinç'in durumunu görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Halı sahaya gelen sağlık ekipleri talihsiz adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Dinç daha sonra ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Dinç doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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