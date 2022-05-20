CHP'deki rüşvet skandalında son dakika! Kadıköy'den Maltepe'ye sıçradı; Kritik isimler gözaltında

CHP'li belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk skandalları büyüyor. Kadıköy Belediyesi çalışanlarının karıştığı büyük rüşvet skandalının ardından operasyonlar bu kez Maltepe'ye sıçradı. Buna göre İstanbul'da Maltepe Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. İddialara halen Maltepe Belediyesi'nde görev yapan ve bazı eski belediye başkan yardımcılarının da aralarında olduğu şüpheliler gözaltına alındı.Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları Haydar B. ve Melih M. ile birlikte Özel Kalem Müdürü olduğu iddia edilen Umut P.'nin de gözaltında olduğu iddia edildi. Adreslerde aramalar devam ediyor.RÜŞVET SKANDALINDA ÇARPICI DETAYLAR VARCHP'li Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen 'tarifeli rüşvet ağı' operasyonuyla ortaya çıkarılan Sağlam Arkadaş Suç Örgütü'nde çözülmeler başladı. Rüşvet veren 4 kişi itirafçı oldu. Bir vatandaş, Maltepe'de mühürlenen fırını için Kadıköy zabıtasının devreye girdiğini ve işyerinin yeniden açıldığını söyledi. Öte yandan örgüt liderinin fenalaştığı, hastanede serum takıldıktan sonra yeniden emniyete götürüldüğü bilgisine ulaşıldı.SAĞLAM ARKADAŞ SUÇ ÖRGÜTÜ İSMİ VERİLDİİstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yolsuzluk Büro Amirliği ekiplerinin CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne düzenlediği rüşvet operasyonunda gözaltına alınanların sorgusu sürüyor. Güvenlik güçlerinin, "Sağlam Arkadaş Suç Örgütü" adını verdiği yapılanma kapsamında 48'i Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta, 6'sı ise belediye mühendisi olmak üzere yakalanan 194 şüphelilerin ifadesi alınıyor.SON DAKİKA | NASIL RÜŞVET VERDİKLERİNİ İTİRAF ETTİLERZabıta memuru Abdülkadir K.'nin lideri olduğu suç örgütü üyelerine rüşvet veren 170 kişiden bazılarının, 'etkin pişmanlıktan' yararlanarak itirafçı oldu ve zabıta baskısıyla nasıl rüşvet verdiklerini anlattı.Aralarında müteahhitlerin de bulunduğu itirafçılar ise, zabıta memuru C.U.'nun kendilerine, "Ben buranın Allah'ıyım. Bana para verdiğiniz takdirde size ceza yedirmem" dediğini ve zabıtaların gelip ceza keseceklerini söylemesi üzerine zabıta A.K.'ye inşaat alanında rüşvet verdiğini itiraf etti.R.E. isimli itirafçı da iş sahasına gelerek, "Burayı toplarız. Dağıtırız. Bu bölgeden izin almanız mümkün değil" diyerek tehditlerde bulunan zabıtalara elden 500 TL ile 1000 TL arasında nakit para verdiğini aktardı.Hiyerarşi şemasını ele geçirdiği suç örgütünün, kolluk grubu ve sivil kanadı olarak ikiye ayrıldığı, kolluk grubunun da Kadıköy Gece Grubu ve Kozyatağı Grubu şeklinde iki ayrı şekilde yapılandığı ortaya konulmuştu.TARİFELERİ DE DEŞİFRE OLDURüşvet parasından 'metre', hedef alınan kişilerden ise 'sağlam arkadaş' diye bahseden suç örgütünün, rüşvet tarifesi de deşifre edilmişti.Buna göre şebeke; inşaat ruhsat onayı için 30 bin lira, çatı tadilatı için 10 bin lira, tente yapımı için 10 bin lira, izinsiz beton dökme işi için bin 500 lira, hafriyat işi için bin lira, vinç kurma işlemleri için ise 500 lira rüşvet aldı.