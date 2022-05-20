Ali Babacan: Kürt sorununun varlığını kabul etmek lazım

6 siyasi parti, yeniden parlamenter sisteme dönüş noktasında uzlaştı.Ortak mutabakat metni üzerinde anlaşma sağlayan partiler, diğer taraftan bazı konularda anlaşmazlık yaşıyor.Masanın etrafındaki parti liderlerinin farklı tonlardaki çıkışları da bu duruma bir örnek.6'lı masanın Kürt sorununa ilişkin tavrı gündemdeDeva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a, katıldığı Habertürk yayınında, 6'lı masanın Kürt sorununun var olup olmadığına ilişkin tavrı ve İyi Parti'nin tutumu soruldu."Kürt sorunu bu ülkenin gerçeği. Önce bir varlığını kabul etmek lazım diyoruz." diyen Babacan, "'Kürt sorunu yoktur' diyen parti var mı 6'lı masada, bilmiyorum." ifadesini kullandı."Kürt sorunu yoktur diyen duymadım"Babacan, sorununun çözümüyle alakalı farklı yaklaşımlar olabileceğini dile getirerek, "Ama 'Kürt sorunu yoktur, inkar ediyoruz, yoktur böyle bir şey' diyen benim bildiğim Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli var." şeklinde konuştu.Deva Partisi Lideri, konuşmasının devamında, "Onların dışında bir de belki o grupta birkaç parti daha olabilir ama 6'lı masada olup da 'Bu ülkede Kürt sorunu diye bir şey yoktur kardeşim' diye ben duymadım." ifadesine yer verdi.İyi Parti sorusuna cevap"İyi Parti Kürt sorunu var mıdır diyor mu?" sorusunu ise Babacan, şu şekilde yanıtladı:"Kürt sorunu yoktur dediklerini duymadım. Onu bilmiyorum, konuşmamız lazım. Bilemiyorum ki."