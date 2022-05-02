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MHP Genel Başkanı Bahçeli: 6'lı masa bir hikaye sonu nasıl bitecek onu bilemiyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe’deki anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli'nin anıt mezara karanfil bırakması ardından Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Basın mensuplarına açıklama yapan Bahçeli, "6'lı masa bir hikaye, sonu nasıl bitecek onu bilemiyoruz. Eskinin siyah beyaz Türk filmleri çok daha anlamlı sonuçlar veriyordu. 6'lı masadan öyle bir sonuç alınacağına inanmıyorum" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 6'lı masa bir hikaye sonu nasıl bitecek onu bilemiyoruz
Ekleme: 2.05.2022 - 09:13 Güncelleme: 2.05.2022 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 6'lı masa bir hikaye sonu nasıl bitecek onu bilemiyoruz
çıklama yapan Bahçeli, 'Bildiğiniz gibi bayram sürecinde acılı günlerimiz de olmuştur. Özellikle kesintisiz sürdürülmekte olan terörle mücadelede sınır ötesi ve yurt içerisinde şehitlerimiz verilmiştir; ama bunun karşılığında terörün önemli ölçüde kökü kazınmıştır. Bu süreç devam edecektir. İnşallah iki bayram arasında Türkiye barışa, huzura, kardeşliğe kavuşur ve böylelikle terör belasından da kurtulmuş olur diye düşünmekteyiz' dedi.

'KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI CHP'YE YAKIŞMAMAKTADIR'

Bahçeli, gazetecilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Gezi için kurulan mahkemenin Nazi mahkemelerinden farkı yok' açıklamasının hatırlatılması üzerine, 'Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in son dönemlerdeki konuşmaları çok köklü bir siyasi kurum olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına yakışmamaktadır. Bir taraftan Türkiye'nin kurucu partisi olarak iddia edeceksiniz, öbür taraftan Atatürk'e büyük ölçüde sahip çıktığınız iddiasını taşıyacaksınız, öbür tarafta da Atatürk'ün ve milletimizin ortaya koymuş olduğu ortak değerlerini tahrip eden her türlü konuşmayı rahatlıkla yapabilecek bir duruma gelmiştir. Eğer Nazi mahkemelerini incelemek istiyorsa Almanya'da özel dostları vardır, o dostlarından gerekli bilgileri alabilirler' diye konuştu.

Bahçeli, 6'lı masaya ilişkin soru üzerine, '6'lı masa bir hikaye, sonu nasıl bitecek onu bilemiyoruz. Eskinin siyah beyaz Türk filmleri çok daha anlamlı sonuçlar veriyordu. 6'lı masadan öyle bir sonuç alınacağına inanmıyorum' değerlendirmesini yaptı.

'ZELENSKİ TÜRK MİLLETİNE GÜVENSE İYİ OLUR'

Bahçeli, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Yunan medyasına yapmış olduğu açıklamada Türkiye'yi eleştirdiğinin anımsatılması üzerine 'Ukrayna- Rusya savaşında dünya ülkelerinin ortaya koymuş olduğu tavırları dikkate aldığı zaman Zelenski'nin Türk milletine, devletine, Türkiye Cumhuriyeti hükumetine çok saygılı bir üslup kullanması lazım. Batının tahrikleriyle bazı ülkelerin savaşı kalıcı kılmaya yönelik çabalarıyla konuşma yapmak doğru değildir. Bugün için Rusya-Ukrayna savaşını İstanbul barış projesiyle çözmeye yönelen tek ülke Türkiye'dir ve bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanı 40'ın üzerinde devlet yöneticileriyle yapmış olduğu temaslarla bunu gerçekleştirmek istemektedir. Yakında da başaracağına inanmaktayım. Zelenski, Yunanistan'a değil de Türk milletine güvense daha iyi olur' ifadelerini kullandı.
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