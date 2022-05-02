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Beyaz Gazete
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Konya'dan acı haber: Çıkan yangında anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı

Konya'nın Bozkır ilçesinde çıkan yangın sonucu enkaz altında kalan zihinsel engelli Mehmet Ali Sırım (44) ile onu kurtarmak için içeri giren annesi Havva Yar Sırım'ın (75) cansız bedeni bulundu.

Ekleme: 2.05.2022 - 13:40 Güncelleme: 2.05.2022 - 13:40 / Editör: Ozge Selin
Dere Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında Havva Yar Sırım ve oğlu Mehmet Ali Sırım'ın oturduğu kerpiç evde yangın çıktı. Hızla yükselen alevler, evi tamamen sardı.


Bu sırada Mehmet Ali Sırım ile oğlunu kurtarmak için bahçeden eve giren annesi Havva Yar Sırım'ın üzerine tavan çöktü. Enkaz altında kalan anne ile oğlunu kurtarmak için bölgeye ihbarla çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Yangını söndüren ekipler, anne ile oğlunu bulmak için arama başlattı.

Ekipler, saat 02.00 sıralarında Mehmet Ali Sırım'ın, 3 saat sonra da annesinin cansız bedenine ulaştı.

Cenazeler, otopsi için Bozkır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Havva Yar Sırım'ın evin bahçesine ekmek için yaktığı odun ateşi nedeniyle yangının çıkmış olabileceği bildirildi. Yangının kesin nedeni detaylı çalışmanın ardından belli oldu.

YANGIN MUSLUĞU İÇİN BAŞVURMUŞLAR

Bu arada mahalle sakini Mustafa Seyrek'in 2 kişinin öldüğü yangın sonrası CİMER'e yangın musluğu için müracaat ettiği ortaya çıktı.


Geçen yıl temmuz ayında yapılan başvuruya 29 Nisan'da Bozkır Belediyesi'nden cevap geldiği belirtildi.

Maddi ve fiziki imkanının yeterli olmadığının kaydedildiği cevapta, "Yangın vanası ihtiyacı için Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve KOSKİ Müdürlüğü'ne 05.10.2021 tarihinde müracaatta bulunulmuştur" denildi.
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