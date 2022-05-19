Tüm Türkiye'de hızla yayılıyor: Önlem olarak terminatör böcekler devrede

Geçen yıl Zonguldak ormanlarında görülen ve kestane ormanlarına zarar veren kestane gal arısı zararlısıyla mücadele için Zonguldak Orman İşletme Müdürlüğü harekete geçti. Bu çerçevede zararlıyla mücadelede etkinliği kanıtlanmış biyolojik yöntem olan 'torymus sinensis' erginleri, laboratuvarda üretildi.İlk etapta, kestane gal arısının artışının ve olumsuz etkilerinin önüne geçilmesi amacıyla “terminatör böcek” olarak adlandırılan böcek Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu tarafından bin 20 adet böcek doğaya salındı.Zonguldak'ın Muslu Beldesi, Şirinköy mevkiinde Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Bartın Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yafes Yıldız, Bölge Müdürlüğü ile Zonguldak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ilgili teknik elemanları tarafından bin 20 böcek doğaya salındı.Bin 20 adet böcek doğaya salmak için burada olduklarını ifade eden Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, “Torymus sinensis denilen faydalı böcek üretimini laboratuvarımızda gerçekleştirdik. Geçen yıl 60 bin adet Yalova'dan gal getirdik. Ayrıca bu bölgemizde geçen yıl Mayıs ayında salım yapmıştık. Buradaki gal'lerden de 1 bin adet olmak üzere toplam 7 bin adet gal topladık. Bunlarda çıkmaya başladı. Dün 300 adet bugünde 720 adet olmak üzere bin 20 adet doğaya salmış olacağız. Cuma günü de Ereğli'de bir salım yapmayı hedefliyoruz. Çıktıkça onların salınımını yapacağız.Bizlerin sevindiren nokta geçen yıl salımı yapmış olduğumuz 'torymus sinensis' dediğimiz faydalı böcek buraya yerleştiğini görüyoruz. Buradan toplamış olduğumuz 12 bin galden çıkmış olduğunu gördük. Gerek İnkumu'nda gerek burada topladığımız gallerden faydalı böcek çıktı. Buraya bu böcek yerleşti. İnşallah bunların sayısı artarak koleniler halinde yayılacak. Doğa bir şeyi tamamen yok etmek mümkün değil. Bu böceğin zarar eşiği var. Bu zarar eşiğini en aza indirmek bütün amacımız bu” şeklinde konuştu.Bartın Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yafes Yıldız, gal arısı ile ilgili mücadele hakkında bilgiler verdi. Yıldız, Tüm Türkiye'de olduğu gibi Ege Bölgesinde yayılımın hızla devam ettiğini belirterek, 'Geçen yıl bu bölgeden salınım yaptığımız gal'lerden laboratuvarda yeniden çıkması bizim için sevindirici. Biyolojik mücadele doğaya dost bir mücadele ama kısa sürede etkin bir sonuç almak mümkün değil. Bu zamanla yayılan böceğin popülasyonunu baskı altına alacağına inandığımız, Türkiye'de Dünya'da yapılan tek mücadele şekli bu.