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TikTok videosu sonu oldu: 19 yaşındaki İshak Aşkan’ın feci ölümü!

Şanlıurfa'da korkunç bir olay gerçekleşti. TikTok videosu için sulama kanalına atlayan genç, boğularak hayatını kaybetti. İşte son dakika gelişmeleri

Ekleme: 19.05.2022 - 21:40 Güncelleme: 19.05.2022 - 21:59 / Editör: Ozge Selin
TikTok videosu sonu oldu: 19 yaşındaki İshak Aşkan’ın feci ölümü!
Akılalmaz olay, Haliliye ilçesinden geçen sulama kanalında yaşandı. İshak Aşkan (19) iddiaya göre, son günlerde Tiktok'ta gençler arasında sulama kanalına atlama konusunda yaşanan meydan okuma videosu çekmek istedi.

Kanala atlayan Aşkan, bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kanalda çalışma başlatan dalgıç polisler, genci yaklaşık 500 metre mesafedeki kanal kapaklarına sıkışmış halde buldu.

Ekipler, tarafından kanaldan çıkarılan Aşkan'ın cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler, tarafından kanaldan çıkarılan Aşkan'ın cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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TikTok videosu sonu oldu: 19 yaşındaki İshak Aşkan’ın feci ölümü!

TikTok videosu sonu oldu: 19 yaşındaki İshak Aşkan’ın feci ölümü!

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