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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında acı bilanço: 231 çocuk hayatını kaybetti

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 231 çocuk yaşamını yitirdi, 658 çocuk yaralandı. Öte yandan, Rus ordusunun saldırıları nedeniyle ülkede toplam bin 828 eğitim kurumunun hasar gördüğü kaydedildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında acı bilanço: 231 çocuk hayatını kaybetti
Ekleme: 19.05.2022 - 11:55 Güncelleme: 19.05.2022 - 11:55 / Editör: Ozge Selin
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında acı bilanço: 231 çocuk hayatını kaybetti
Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'tan beri devam eden savaşta sivil can kayıpları artıyor. Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırıları sonucunda 658'den fazla çocuğun yaralandığı, 231 çocuğun ise hayatını kaybettiği belirtildi.

457 SİVİL YARALANDI

Savcılık, ayrıca saldırılarda 457'den fazla sivilin de yaralandığını açıkladı. Rakamların son veriler olmadığı, geçici olarak işgal edilmiş ve kurtarılmış bölgelerde çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Donetsk bölgesinde 144, Kiev bölgesinde 116, Harkov bölgesinde 100, Çernihiv bölgesinde 68, Herson bölgesinde 48, Luhansk bölgesinde 47, Mikolayiv bölgesinde 44, Zaporijya bölgesinde 28, Sumi bölgesinde 17, Jitomir bölgesinde 15 ve başkent Kiev'de 16 çocuğun saldırılardan etkilendiği duyuruldu.

828 EĞİTİM KURUMU HASAR GÖRDÜ

Öte yandan, Rus ordusunun saldırıları nedeniyle ülkede toplam bin 828 eğitim kurumunun hasar gördüğü kaydedildi.
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