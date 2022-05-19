Instagram'da alışverişte dikkat: Hesap farklı yöntem aynı

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde yaşanan mağduriyetlerin ardı arkası kesilmiyor. Özellikle Kovid-19 salgınıyla birlikte online satış mağazasına dönen İnstagram, dolandırıcıların kuşatması altında. Birbirinden kaliteli görsellerle süslenen profilleri gören vatandaşlar, uygun fiyatlı ürünleri satın almak için hesaplarla iletişime geçiyor. Genelde bir numara üzerinden whatsapp hattına yönlendirilen vatandaşların siparişleri dolandırıcıların eline geçiyor. Ürün bedelini bir iban numarasına yatırmasını isteyen dolandırıcılar, ürünleri göndermiyor. “Kargo ücreti ödemeyeceksiniz” güvencesi veren instagram satıcıları, para hesaba düştükten kısa bir süre sonra kullanıcıları engelliyor veya kullanıcı ismini değiştirerek ortadan kayboluyor.MUHATAP BULUNAMIYORİnternet üzerinden yaptığı alışveriş sırasında dolandırılan Bilgi İşlem Uzmanı Suzan Kelleci, “’Sandalsepetim’ adlı İnstagram sayfası üzerinden 3 terlik sipariş ettim. Gelen ürünün numarası, rengi, modeli ve markası satın aldıklarımla alakasızdı. İletişim numarasına ürünleri iade etmek istediğimi yazdım. Bana, muhabenin para iadesini yapacağını söylediler. Ama hiçbir şekilde dönüş yapılmadı. Bu kişiler instagram üzerinden yaptıkları satışlara isim değiştirerek devam ediyor. Daha önce ‘sandalsepetim’ olarak sayfa şimdi ‘sandaletsepetim’ oldu. Haklarında onlarca şikayet var.” dedi.Dolandırıcıların hedefi olan bir başka müşteri Esra A. ise “Sandalsepeti, sandaletsepetim ve slippersepetim siteleri üzerinden havale/EFT ile satış yapılıyor ama ürün gönderilmiyor. Bir kargo takip numarası veriyorlar, aynı gün kargoyu ve faturayı iptal ettiriyorlar.” diyerek isyan etti. Mine Aydemir isimli bir başka vatandaş ise “İnstagram’da Sandalet Sepetim adlı hesap, havale yaptığım iki terlik bana dört gündür kargolanmadığı gibi mesajlarıma da dönüş yapılmıyor. Arıyorum, ulaşılamıyor. ‘Ödemeyi bana iade edin, istemiyorum siparişi’ diyorum muhatap bulamıyorum. Kendilerini Tüketici Derneğine şikayet edeceğim.” ifadelerini kullandı.Kullanıcı yorumlarına dikkatDolandırıcılar genelde profilde sergilenen ürünleri göndermedikleri için ürünleri yoruma kapalı tutuyor. Kullanıcıların, ürünlerin yoruma kapalı olup olmadığını ve daha önce sorun yaşayanıp yaşanmadığını kontrol etmesi gerekiyor. İnstagram’dan ürün satın alındığında ‘kapıda ödeme’ seçeneğini de akılda tutmak lazım. Yine İnstagram alışverişlerinde faturasız satışlar da sorun oluşturuyor.