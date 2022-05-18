Üç terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerinin imha edildiği belirtilerek, 'Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi' denildi.