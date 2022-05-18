Twitter yöneticisinden 'ifade özgürlüğü' itirafı: 'Bizim işimiz değil!'

Twitter yöneticisi Alex Martinez'in sosyal medyaya düşen bir videodaki itiraf niteliğindeki çarpıcı açıklamaları gündem oldu.Söz konusu videoda Martinez, Twitter platformunun ideolojik tutumundan dolayı kar etmediğini, insanları yönlendirmek için çalıştığını, yanlış bilgilendirmeler ve yanlış etiketlemeler yaptığını itiraf ediyor.'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BİZİM İŞİMİZ DEĞİL'Twitter'in Müşteri Ortağı Yöneticisi Alex Martinez, ABD'li sağcı aktivist grubu Project Veritas'dan kimliğini gizleyen bir gazeteci ile konuşurken, hem içerden Musk'a karşı direnişi açık etti hem de 'İnsanlara ifade özgürlüğü sağlamak bizim işimiz değil' mesajını verdi.Martinez'in 'Musk'in Asperger Sendromu var. Yani o özel. Onun özel ihtiyaçları var, o özel ihtiyaçlı... Dolayısıyla Musk'ın söylediklerini ciddiye almam mümkün değil' dediği video, kendisini 'Muhafazakar İnternetin Babası' diye tanımlayan Benny Johnson tarafından paylaşıldı.Sosyal medya hesapları milyonlarca kişi tarafından takip edilen Johnson, paylaşımına Musk'ı da etiketleyerek, Tesla ve SpaceX CEO'sunu yorum yapmaya davet etti. Musk'tan 'Twitter yöneticisi konuşma özgürlüğünü çöpe atıp Aspergerli insanlarla alay ediyor...' yanıtı geldi.SATIN ALMA İŞLEMİ ERTELENDİ44 milyar dolara Twitter'ı satın almaya niyetlenen ancak spam hesapların yüksek olması nedeniyle işlemi erteleyen milyarder iş insanı Elon Musk SEC'ten Twitter kullanıcı rakamlarına yönelik gözden geçirme talep etti.Dünyanın en büyük satın almalarından biri olacak olan Twitter'in satışında pürüz çıktı. Milyarder iş insanı Elon Musk'in uğruna 44 milyar dolanı gözden çıkarmasıyla başlayan satın alma serüveni bir noktada tıkandıTwitter'in kullanıcı sayısına yönelik endişelerin giderilmesi için Musk, ABD'nin SPK'sı konumunda olan SEC'e başvuru yaptı.Elon Musk, Twitter'in spam ve sahte hesap sayısını toplam kullanıcıların yüzde 5'in az olduğuna dair kanit sunmasını talep ederken, SEC'ten bu rakamların incelenmesini istedi.