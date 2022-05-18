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Türkiye’den İsveç ve Finlandiya’ya ilk veto

Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik müzakerelerinin başlamasına yönelik yapılan oylamada, veto hakkını kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün "İsveç'te en son yapılanlar ve 30 teröristi istedik, 'Vermeyiz.' dediler. Siz teröristleri bize vermeyeceksiniz ama bizden kalkıp NATO üyeliğini isteyeceksiniz. Biz 'evet' diyemeyiz." demişti.

Türkiye’den İsveç ve Finlandiya’ya ilk veto
Ekleme: 18.05.2022 - 17:22 Güncelleme: 18.05.2022 - 17:23 / Editör: Ozge Selin
Türkiye’den İsveç ve Finlandiya’ya ilk veto
Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmak için yaptığı resmi başvuru sonrası ilk toplantı gerçekleştirildi. İngiliz Financial Times ve Alman haber ajansı dpa'nın aktardığı habere göre, ön müzakerelerin başlamasına ilişkin yapılan oylamayı, Türkiye veto etti.

"TERÖRİSTLERİ VERMEYİP ÜYELİK İSTEYECEKSİNİZ!"

Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği sürecine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söylemişti:

"Daha şurada Fransa, Almanya, Hollanda, İsviçre ve İsveç'te yapılanlar... Bunları biz görmeyecek miyiz? İsveç'te en son yapılanlar ve 30 teröristi istedik, 'Vermeyiz.' dediler. Siz teröristleri bize vermeyeceksiniz ama bizden kalkıp NATO üyeliğini isteyeceksiniz. NATO bir güvenlik oluşumudur, bir güvenlik teşkilatıdır dolayısıyla bu güvenlik teşkilatını güvenlikten yoksun hale getirmeye biz 'evet' diyemeyiz. Bu yanlış bir kere yapıldı. Ne ile? Yunanistan ile. Yunanistan ve Fransa, NATO'dan çıkmışlardı sonradan girmelerine maalesef bizler o zaman 'evet' dedik. Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz, kusura bakma.
Türkiye’den İsveç ve Finlandiya’ya ilk veto
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