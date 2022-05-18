TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 3 PKK'lı terörist ex...

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz.Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisizhâle getirildi.