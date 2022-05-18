TOGG için tarih verildi: Yerli otomobilin yola çıkacağı tarih belli oldu

Yerli otomobil TOGG'da beklenen haber geldi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Tosya Sanayi ve Ticaret Odasının yeni hizmet binasının açılış törenine katılırken, TOGG hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Törenin ardından açıklamalarda bulunan Rifat Hisarcıklıoğlu yerli otomobil ile ilgili önemli bilgililer de verdi.Hisarcıklıoğlu, 'Allah nasip ederse 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz' ifadelerini kullandı.TOGG'da güzel haberi de duyuran Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil banttan inerek trafiğe çıkış tarihini açıkladı.Hisarcıklıoğlu, '2023'ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur'' dedi.İlk etapta SUV ve sedan olarak, 200 ve 400 beygir gücünde üretilecek olan otomobil, diğer elektrikli araçlara göre çok daha hızlı şarj edilecek.30 dakikanın altında bir sürede, yüzde 80 doluluğa ulaşacak.Akıllı teknolojisiyle de kullanıcıların hayatına birebir dokunacak.Aracın 500 kilometre menzili olacak.30 dakikada şarj edilebilecek.15 yılda 5 model üretilecek.