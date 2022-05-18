  • USD: 15,92 - 15,95
  • EURO: 16,74 - 16,77
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sivaslıları kızdıran görüntü! Sonradan fark ettiler!

Sivas'ta, Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı 1'inci İzzeddin Keykavus tarafından yaptırılan ve kapsamlı restorasyonu 2013'te tamamlanan Şifaiye Medresesi'nin ana eyvan kemerinin taşları arasında kalan inşaat malası dikkat çekiyor. Restorasyonun üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen halen aynı yerde duran ve çalışmalar sırasında unutulduğu değerlendirilen mala, görenleri şaşırtıyor.

Ekleme: 18.05.2022 - 15:30 Güncelleme: 18.05.2022 - 15:32 / Editör: Ozge Selin
Sivaslıları kızdıran görüntü! Sonradan fark ettiler!Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi eserlerden, 1217 yılında Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı 1'inci İzzeddin Keykavus tarafından yaptırılan Şifaiye Medresesi, çay bahçesi ve hediyelik eşya satış alanı olarak hizmet verirken, 2007'de Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce restorasyona alındı.

Sivaslıları kızdıran görüntü! Sonradan fark ettiler!

Restorasyonu 2008 yılının Şubat ayı sonlarında taşeron firma üstlendi. Restorasyonu yapan firma 2010 yılında iflas edince çalışma yarım kaldı ardından restorasyon işi, başka firmaya verildi. İşi alan firma eksik kalan restorasyon çalışmalarını tamamladı.

Tarihi eser, 2013 yılında restorasyon öncesinde olduğu gibi çay bahçesi ve hediyelik eşya satılan dükkanlarla yeniden hizmete girdi.

Sivaslıları kızdıran görüntü! Sonradan fark ettiler!

1220 yılında hayatını kaybeden Selçuklu Sultanı 1'inci İzzettin Keykavus ve aile bireylerinin kabirlerini de barındıran medresede ana eyvan kemerinde bir kısmı taşa gömülü, yarısı dışarıda kalmış vaziyette inşaat malası olduğu fark edildi.

Dikkatli gözler tarafından fark edilen hatanın, restorasyon çalışmaları sırasında unutulduğu değerlendiriliyor.

Sivaslıları kızdıran görüntü! Sonradan fark ettiler!

'HOŞ BİR DURUM GİBİ GÖRÜNMÜYOR'
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Eser, "Eyvan kemerinde bir malanın ucu iki taş arasında sıkıştırılmış olarak görünüyor. Günümüze kadar gelebilmiş. Nedenini ben de merak ediyorum. Bu parça oraya nasıl konuldu. O anda inşa ve onarımla ilgili bir şey mi asıldı? Orada o parçanın kalması pek de hoş olmamış. Hoş bir durum gibi görünmüyor.

Sivaslıları kızdıran görüntü! Sonradan fark ettiler!

Restorasyon konusu çok özel bir konudur. Restorasyon konusunda cümle kurabilmek için de belli bir uzman ve bilgi birikimine sahip olmak gerekiyor. Ülkemizde restorasyonuna karar verilen bir eser uzmanlar tarafından çalışılıyor. Ekipte mimarı, mühendisi, sanat tarihçisi yer alıyor. Bu arkadaşlarımız bir proje hazırlıyor. Hazırlanan projeler koruma kurullarımıza sunuluyor. Projeler incelendikten sonra uygulanması uygun görüldüğünde onay veriliyor. Daha sonra uygulama başlıyor. Burada kontrol aşamaları var. Yapılan işler son taş konulana kadar kontrolden geçiriliyor. Her yapılan restorasyonun kendine özgü bir hikayesi ve nedeni var" dedi.

Sivaslıları kızdıran görüntü! Sonradan fark ettiler!

'RESTORASYON BAHÇE DUVARI YAPMAKTAN FARKLI'
Restorasyon hataları hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Eser, şöyle devam etti:
"Türkiye'de bütün safhalar takip edilmesine rağmen aslında bu işleri yapan arkadaşların ehliyetleriyle ilgili problemimiz var. Restorasyon yapan kişilerin aslında özel bir eğitimden geçirilmeleri gerekiyor. Mimarı, sanat tarihçisi eğitimi alıyor. Peki zanaatkarımız bu eğitimi ne kadar alıyor, bunu konuşmak gerekiyor. Çünkü projesi çok harika olan şeyler var ama sonuca baktığımızda bir felakete de dönüşebilir. Bu tamamen uygulama aşamasında oluşan iş kalitesi ile ilgili bir konudur. Restorasyon konusu bahçe duvarı yapmaktan farklı bir konudur. Çünkü tarihi ve kültürel değeri olan bir malzeme ile çalışıyorsak, o malzemeyle çalışan arkadaşların bunu iyi bilmesi gerekiyor.

Sivaslıları kızdıran görüntü! Sonradan fark ettiler!

Ülkemizde çok sayıda tarihi eser var. Bu eserlerle ilgili birçok restorasyon çalışması var. Bu çalışmaları gerçekleştiren ustalara sertifika verilmesi gerektiğini düşünüyorum."

Sivaslıları kızdıran görüntü! Sonradan fark ettiler!

Türkiye'de çok başarılı restorasyonlar yapıldığını dile getiren Prof. Dr. Eser, "Yapılan restorasyonların takip edilmesi gerekiyor. Restorasyon da bakım istiyor. Yani bir restorasyon yapıp, binanın ömrünü uzatıyorsunuz ancak restorasyonun da ömrünü uzatmak için periyodik bakımlar yapılması gerekiyor. Ben de basından zaman zaman takip ediyorum, restorasyon facialarıyla ilgili yansıyan şeyler oluyor. Bunların çoğunun aslında işçilik ile ilgili sorunlar olduğunu tespit ediyorum" diye konuştu.

Sivaslıları kızdıran görüntü! Sonradan fark ettiler!

Öte yandan Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, konuya ilişkin açıklama yapmadı.
Afrin'de canlı bombalar yakalandı!
Fransız basını duyurdu! Lafarge hakkında soruşturma açıldı!
81 ile 'çok' gizli genelge! Metamfetamin ile ilgili korkutan rakamlar...
Bakan Soylu duyurdu! 'Bir baron daha içeride'
Alman medyasından Başkan Erdoğan analizi! Avrupa'nın boyun eğdiremediği lider!
Bakan Kurum'dan Salda Gölü hakkında açıklama!
PKK elebaşından hezimet itirafı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na SADAT tepkisi: Büyükelçilik ile ilgili bir değerlendirme yap da görelim
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan FLAŞ Atatürk Havalimanı açıklaması: Yeni karar duyuruldu
Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj
Rusya'dan Fransa'ya misilleme geldi...
Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor!
Sokak röportajında Erdoğan'ı hedef alan kişi yakalandı! Bakın ilk sözleri ne oldu...
AK Parti Grup Toplantısı'na damga vuran anlar! Başkan Erdoğan'ın o sözleri ayakta alkışlandı
Başkan Oğuz’dan Mansur Yavaş’a zabıta tepkisi: İdari soruşturma açıp, savcılığa suç duyurusunda bulunması gerekir
Gıda savaşı büyüyor! 50 ülke yasak kararı aldı
Muhalefetin Atatürk Havalimanı çarpıtmalarına rakamlar yanıt!
CHP fondaşları bir haberi bile teyit edemediler!
Şişli Belediyesi bildiğimiz gibi! Çöp kokusundan geçilmiyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan muhalefete Atatürk Havalimanı tepkisi: İlk çağda yaşıyorlar
3 önemli destek ve ödeme paketi hazırlandı!

3 önemli destek ve ödeme paketi hazırlandı!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan skandal hareket! Koronavirüs toplantısında sigara içti...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan skandal hareket! Koronavirüs toplantısında sigara içti...

İkram edilen poğaçayı yedi, hayatının şokunu yaşadı! 'Gözlerimi açtığımda...'

İkram edilen poğaçayı yedi, hayatının şokunu yaşadı! 'Gözlerimi açtığımda...'

Apple'dan çalışanlar hakkında flaş karar!

Apple'dan çalışanlar hakkında flaş karar!

Hamam böcekleri Tekirdağ'ı istila etti! Gündüz ölü taklidi yapıp akşam evlere giriyorlar...

Hamam böcekleri Tekirdağ'ı istila etti! Gündüz ölü taklidi yapıp akşam evlere giriyorlar...

Türkiye'de bir ilk olacak! Metaverse'te banka şubesi açılıyor

Türkiye'de bir ilk olacak! Metaverse'te banka şubesi açılıyor