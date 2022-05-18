  • USD: 15,92 - 15,95
  • EURO: 16,74 - 16,77
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şanghay her şeyin dezenfekte edilmesinin durdurulmasını istiyor!

Çin finans merkezindeki yetkililer dezenfeksiyonu biraz fazla ileri götürdüğüne inanmaya başladı. Haftalarca süren hararetli bir temizlik yolculuğundan sonra, Şanghay yetkilileri Salı günü şehirdeki pandemi uygulamalarının çoğunun ters etki yaptığını ve potansiyel olarak zararlı olduğunu kabul etti.

Ekleme: 18.05.2022 - 17:31 Güncelleme: 18.05.2022 - 17:33 / Editör: Ozge Selin
Şanghay her şeyin dezenfekte edilmesinin durdurulmasını istiyor!25 milyonluk metropol, Çin'de bugüne kadarki en büyük kovid salgınını engellemek için nisan ayından bu yana gayretli bir dezenfeksiyon kampanyası yürütüyor. İtfaiyeciler ve gönüllüler, çevreyi sterilize etmek için 6.000 kişilik bir uzman ekibine katılmak üzere işe alındı ancak uzmanlar yöntemlerinin birçoğunu sorguladı.

Şanghay Belediyesi Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden bir yetkili Zhu Renyi bir basın brifinginde 'Günlük hayatta aşırı temizlik yapmayın. İnsanları dezenfekte etmek için sıhhi yürüyüş yolları kurmayın.' dedi.

Zhu, bu uygulamaların etkisiz olmasının yanı sıra çevre ve insan sağlığı için tehlike oluşturabileceğini sözlerine ekledi.

Şanghay her şeyin dezenfekte edilmesinin durdurulmasını istiyor!

Dış İlişkiler Konseyi'nde küresel sağlıktan sorumlu kıdemli biri Yanzhong Huang, bu dezenfeksiyon kampanyalarının arkasında siyasi motifler olduğunu söyledi.

Huang, Twitter'da 'Büyük ölçekte dezenfektan kullanımı, görünmez bir düşmana karşı kahramanca bir savaş imajını çağrıştırıyor ve bu da devletin ölümcül bir virüsü durdurmak için çok çalıştığı imajını güçlendirmeye yardımcı oluyor.' dedi.

Çinli yetkililer, dış yüzeylerden kovid kapma riskinin düşük olduğunu kabul etmişti. Bununla birlikte, ülke, uluslararası posta ve teslimatlar dahil olmak üzere olası virüs taşıyıcılarını sterilize etmek için önemli kaynaklara yatırım yaptı.

Şu anda ise virüsün bu tür bir süre boyunca enfeksiyona neden olmak için yeterli sayıda hayatta kalması ihtimalinin çok az olduğunu düşünüyorlar.
Türkiye’den İsveç ve Finlandiya’ya ilk veto
CHP'li Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet çarkında şoke eden ifade: 'Ben buranın Allah'ıyım...'
Afrin'de canlı bombalar yakalandı!
Fransız basını duyurdu! Lafarge hakkında soruşturma açıldı!
81 ile 'çok' gizli genelge! Metamfetamin ile ilgili korkutan rakamlar...
Bakan Soylu duyurdu! 'Bir baron daha içeride'
Alman medyasından Başkan Erdoğan analizi! Avrupa'nın boyun eğdiremediği lider!
Bakan Kurum'dan Salda Gölü hakkında açıklama!
PKK elebaşından hezimet itirafı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na SADAT tepkisi: Büyükelçilik ile ilgili bir değerlendirme yap da görelim
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan FLAŞ Atatürk Havalimanı açıklaması: Yeni karar duyuruldu
Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj
Rusya'dan Fransa'ya misilleme geldi...
Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor!
Sokak röportajında Erdoğan'ı hedef alan kişi yakalandı! Bakın ilk sözleri ne oldu...
AK Parti Grup Toplantısı'na damga vuran anlar! Başkan Erdoğan'ın o sözleri ayakta alkışlandı
Başkan Oğuz’dan Mansur Yavaş’a zabıta tepkisi: İdari soruşturma açıp, savcılığa suç duyurusunda bulunması gerekir
Gıda savaşı büyüyor! 50 ülke yasak kararı aldı
Muhalefetin Atatürk Havalimanı çarpıtmalarına rakamlar yanıt!
CHP fondaşları bir haberi bile teyit edemediler!
3 önemli destek ve ödeme paketi hazırlandı!

3 önemli destek ve ödeme paketi hazırlandı!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan skandal hareket! Koronavirüs toplantısında sigara içti...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan skandal hareket! Koronavirüs toplantısında sigara içti...

İkram edilen poğaçayı yedi, hayatının şokunu yaşadı! 'Gözlerimi açtığımda...'

İkram edilen poğaçayı yedi, hayatının şokunu yaşadı! 'Gözlerimi açtığımda...'

Apple'dan çalışanlar hakkında flaş karar!

Apple'dan çalışanlar hakkında flaş karar!

Hamam böcekleri Tekirdağ'ı istila etti! Gündüz ölü taklidi yapıp akşam evlere giriyorlar...

Hamam böcekleri Tekirdağ'ı istila etti! Gündüz ölü taklidi yapıp akşam evlere giriyorlar...

Türkiye'de bir ilk olacak! Metaverse'te banka şubesi açılıyor

Türkiye'de bir ilk olacak! Metaverse'te banka şubesi açılıyor