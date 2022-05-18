Şanghay her şeyin dezenfekte edilmesinin durdurulmasını istiyor!

25 milyonluk metropol, Çin'de bugüne kadarki en büyük kovid salgınını engellemek için nisan ayından bu yana gayretli bir dezenfeksiyon kampanyası yürütüyor. İtfaiyeciler ve gönüllüler, çevreyi sterilize etmek için 6.000 kişilik bir uzman ekibine katılmak üzere işe alındı ancak uzmanlar yöntemlerinin birçoğunu sorguladı.Şanghay Belediyesi Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden bir yetkili Zhu Renyi bir basın brifinginde 'Günlük hayatta aşırı temizlik yapmayın. İnsanları dezenfekte etmek için sıhhi yürüyüş yolları kurmayın.' dedi.Zhu, bu uygulamaların etkisiz olmasının yanı sıra çevre ve insan sağlığı için tehlike oluşturabileceğini sözlerine ekledi.Dış İlişkiler Konseyi'nde küresel sağlıktan sorumlu kıdemli biri Yanzhong Huang, bu dezenfeksiyon kampanyalarının arkasında siyasi motifler olduğunu söyledi.Huang, Twitter'da 'Büyük ölçekte dezenfektan kullanımı, görünmez bir düşmana karşı kahramanca bir savaş imajını çağrıştırıyor ve bu da devletin ölümcül bir virüsü durdurmak için çok çalıştığı imajını güçlendirmeye yardımcı oluyor.' dedi.Çinli yetkililer, dış yüzeylerden kovid kapma riskinin düşük olduğunu kabul etmişti. Bununla birlikte, ülke, uluslararası posta ve teslimatlar dahil olmak üzere olası virüs taşıyıcılarını sterilize etmek için önemli kaynaklara yatırım yaptı.Şu anda ise virüsün bu tür bir süre boyunca enfeksiyona neden olmak için yeterli sayıda hayatta kalması ihtimalinin çok az olduğunu düşünüyorlar.