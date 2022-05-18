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PKK'da büyük çözülme! Terörist Rıza Altun'un sağ kolu teslim oldu...

Terör örgütü PKK’ya yönelik yurt içinde ve sınır ötesinde başlatılan operasyonlarla ağır darbe alan örgütte çözülmelerde sürüyor. PKK’nın sözde üst düzey yöneticileri arasında yer alan Avrupa sorumlusu Rıza Altun’un sağ kolu terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

Ekleme: 18.05.2022 - 15:29 Güncelleme: 18.05.2022 - 15:30 / Editör: Ozge Selin
PKK'da büyük çözülme! Terörist Rıza Altun'un sağ kolu teslim oldu...
Ankara Jandarma İstihbarat Komutanlığı'nın yapmış olduğu ikna çalışmaları kapsamında, PKK'nın Avrupa sorumlusu ve PKK/KCK'nın tepe yöneticilerinden Rıza Altun ile birlikte faaliyet yürüten terörist Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanlığı'nın en çok aranan teröristler listesinde 10 milyon liralık para ödülü konulan kırmızı kategorideki Altun'un sağ kolu ve yakın arkadaşı Baran kod adlı terörist sınırda güvenlik güçlerine teslim oldu. Yaklaşık 30 yıldır terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten Baran kod adlı teröristin 1993 yılında Edirne'de üniversite okuduğu sırada terör örgütüne katıldığı belirlendi. Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde silahlı ve ideolojik eğitim aldığı belirlenen terörist Baran'ın terör örgütünün 41 kişiden oluşan sözde yönetim kadrosunda da yer alan Rıza Altun ile birlikte Avrupa'da terör faaliyetlerinde de bulunduğu tespit edildi. Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde de sorumlu düzeyde faaliyetlerde bulunan terörist Baran'ın, jandarmadaki ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda teslim olarak Türkiye'ye getirilen terörist Baran'ın uzun yıllardan beri kuzey Irak'ta faaliyet yürüttüğü belirtildi.

DİYARBAKIR'DA PKK/KCK OPERASYONU

Öte yandan, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 13 kişi gözaltına alınırken, 3 kişi aranıyor.
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