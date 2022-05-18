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Netflix, 150 çalışanının işine son verdi

Son dönemde binlerce abonesini kaybeden şirket, belirli sayıdaki personeliyle yollarını ayırdı.

Ekleme: 18.05.2022 - 11:49 Güncelleme: 18.05.2022 - 11:52 / Editör: Ozge Selin
Netflix, 150 çalışanının işine son verdiKaliforniya merkezli çevrimiçi film ve dizi izleme platformu Netflix'te işler, geçtiğimiz ay 200 bin abone kaybına ilişkin açıklama sonrası yolunda gitmiyor.

Net kârı yüzde 6 azalarak 1,6 milyar dolara düşen Netflix, onlarca çalışanını işten çıkardı.

150 çalışan işten çıkarıldı
Şirketten yapılan açıklamada, 150 çalışan ile yolların ayrılmasına karar verildiği belirtildi.

İşten çıkarmalar, başlıca Kaliforniya'daki ofisi etkileyecek. Netflix, iş kayıplarının şirketin gelirindeki düşüşten kaynaklandığını açıkladı.

Netflix: Bireysel performanstan ziyade...
BBC'nin aktardığına göre, açıklamada, "Bu değişiklikler, bireysel performanstan ziyade iş gereksinimlerinden kaynaklanıyor. Hiçbirimiz böyle harika meslektaşlarımıza veda etmek istemeyiz." denildi.

Etkilenen departmanlar
Netflix'in hangi departmanlarında iş gücünün azaltılacağı açıklanmadı, ancak Los Angeles Times işe alım, iletişim ve içerik departmanının etkilendiğini yazdı.

Bir kullanıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, işten çıkarma kararından kendisinin de etkilendiğini söyledi.

"Netflix, iş büyütmenin kolay yollarını tüketti"
Şirket, iş kayıplarının yanı sıra içerikte de kesintiye gidiyor. Maliyetleri azaltmak için, Meghan Markle tarafından oluşturulan bir animasyon dizisi olan Pearl iptal edildi.

Netflix'in, koronavirüs salgını sonrasında "iş büyütmenin kolay yollarını tükettiği" belirtiliyor.

Ayrıca daha ucuz ve reklam tabanlı bir model üzerinde çalışan Netflix, şfire paylaşımlı izleme yönteminin de önüne geçmeyi planlıyor.
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