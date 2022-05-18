Milyonlarca vatandaş için 6 kalemde yeni maaş hesabı!

Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verisinin kesinleşmesiyle Temmuz zammı için oranın netleşmesinin ardından emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok kalemde yeni maaşlar belli olacak. Memur, emekli, yaşlı, engelli, engelli yakını aylığı ve hasta desteği ile 6 kalemde Temmuz zammı yapılacak! İşte zamlı maaşlarla birlikte beklenen rakamlara göre hesaplanan yeni ödeme tutarları...Memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 38'i aşması beklenirken, bu artış geniş bir kesimi etkileyecek. 65 yaş aylığı 412 lira artışla bin 496, evde bakım yardımı 895 lira artışla 3 bin 249 lirayı bulacak.Milyonlarca kişi için Temmuz zam ayı olacak. Memur ve memur emeklilerine yüzde 7 zam ve 2022'nin ilk 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.Memur maaşlarındaki artış; yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine etki edecek.4 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 31.21 çıktı. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki Mayıs ve Haziran enflasyon tahminlerine göre ise 6 aylık TÜFE yüzde 38.52 olacak, memurların Temmuz zammı yüzde 38.02'ye ulaşacak.Gelirler de şöyle değişecek:Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 8 bin 873 liraya yükselecek. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı bin 63 liraya ulaşacak.En düşük memur emeklisi aylığı 4 bin 289 liradan 5 bin 920 liraya çıkacak.65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş bin 84 liradan bin 496 liraya ulaşacak.Evde yakınına bakana 2 bin 354 lira yerine 3 bin 249 lira ödenecek.Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı bin 194, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da bin 792 liraya yükselecek.18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık bin 194 liraya çıkacak.Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan yardım da 3 bin 249 liraya ulaşacak. Tüberküloz hastaları ayrıca 600 lira bakım yardımı da alabiliyor.İlk 6 aylık enflasyon yüzde 38.52 çıkarsa, memur maaş katsayısı yüzde 31.02 fark ile yüzde 38.02'ye yükselecek.AYLIK/ÖDEME - MEVCUT - YÜZDE 31,21 - YÜZDE 38,02Memur - 6.429 - 8.435 - 8.873Memur emeklisi - 4.289 - 5.628 - 5.920Eş - 535 - 702 - 738Çocuk (0-6 yaş üstü) - 118 - 154 - 162Çocuk (6 yaş üstü) - 59 - 77 - 81%40-69 arası - 866 -1.136 - 1.195%70 ve üstü - 1.299 - 1.704 - 1.79265 aylığı - 1.084 - 1.423 - 1.497Evde bakım desteği - 2.354 - 3.089 - 3.250Engelli yakını aylığı - 866 - 1.136 - 1.1195Kronik hastalık yardımı - 2.354 - 3.089 - 3.250