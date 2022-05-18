  • USD: 15,79 - 15,82
  • EURO: 16,56 - 16,59
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Malta bandıralı ticari gemiye 3 milyon 788 bin 628 TL ceza

İzmit Körfezi'nin Yalova açıklarında denizi kirlettiği tespit edilen Malta bandıralı ticari gemiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda 3 milyon 788 bin 628 lira idari para cezası uygulanarak, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Ekleme: 18.05.2022 - 10:38 Güncelleme: 18.05.2022 - 10:42 / Editör: Ozge Selin
Malta bandıralı ticari gemiye 3 milyon 788 bin 628 TL ceza
2021 yılında 57 binin üzerinde çevre denetimi ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek denetim sayısına ulaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetim ekipleri, Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Marmara Bölgesi'ndeki denetimlere katkı sağlamak üzere Bakanlığın merkez teşkilatı ile İl Müdürlüklerinden takviye olarak gönderilen çevre denetçileri ve deniz kirliliği konusunda yetki devri yapılan birimler tarafından son 35 günde 23 bin 713 çevre denetimi gerçekleştirildi.

YAĞ VE YAKIT KİRLİLİĞİ GÖRÜNTÜLENDİ
Denetimler çerçevesinde dün Bakanlık tarafından yapılan 'deniz kirliliği denetimi yetki devri'ne istinaden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından İzmit Körfezi'nde uçakla yapılan rutin kontroller esnasında Yalova Tersaneler bölgesi açıklarında Malta bandıralı Jabrayil Doylatzadeh isimli ticari geminin denizde yağ ve yakıt kirliliğine sebebiyet verdiği tespit edildi.

Mevcut durum, fotoğraf ve kamera görüntüleri ile kayıt altına alınarak Bakanlığa bildirildi. Deniz kirliliği tespitine istinaden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerekli koordinasyon sağlanarak deniz kirliliğine neden olduğu belirlenen gemiye Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu'na muhalefetten 3 milyon 788 bin 628 lira idari para cezası uygulandı ve olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Bu son işlemle birlikte Marmara Bölgesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde son 35 günde 109 işletme ve 5 gemiye uygulanan idari para cezası 34 milyon lirayı buldu. Söz konusu denetimlerde 37 işletme ise faaliyetten men edildi.
Ekrem İmamoğl- Kemal Kılıçdaroğlu savaşında ilk kelle gitti! Murat Ongun'un görevli olduğu İBB Sözcülüğü kaldırıldı...
TSK vurdu onlar PKK'ya koştu! HDP'den 3 yılda 100 ziyaret!
ABD'de kritik buluşma! Gündem NATO, F-16, S-400...
Fed Başkanı Powell'dan flaş enflasyon açıklaması!
ABD ve AB Venezuela'da petrol arayacak
Utanma da yok! Ağaç katliamı yapan CHP'li belediyeden vahim cevap: Dekora uymadı kestik!
Savunma sanayisinde yeni rekor geliyor! İhracatta 4 milyar dolar aşılacak...
CHP'den lüks otelde bol rakılı yemek! Davetiye de 10 bin lira...
İsveç ve Finlandiya'dan PKK/YPG'ye açık destek! Askerimizi şehit eden füze İsveç'ten!
Artık terör yerine sporla anılıyor! Cudi Cup Başladı!
Gıda krizini aşmak isteyen Fransa, gözünü Afrika'nın verimli arazilerine dikti
Tarifeli rüşvet çarkının düzeni bozuldu!
İsveç ve Finlandiya üyelik için NATO'ya başvurdu
AB ve ABD'de Türkiye'yi ikna yarışı!
Ankara'dan 10 maddelik NATO manifestosu! Gündem İsveç ve Finlandiya...
ABD'de 7 lobi, Türkiye'ye F-16 tedarikine karşı çıktı
BirGün’ün yalanı 200 bin TL’ye patladı: Haluk Bayraktar’ın tazminat kararı alkış aldı!
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Temel Kotil'den heyecanlandıran 4'üncü ‘GÖKBEY' paylaşımı: İlk kez havalandı!
Fuat Oktay Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile görüştü: Gelin yatırım yapın
3 önemli destek ve ödeme paketi hazırlandı!

3 önemli destek ve ödeme paketi hazırlandı!

Bilim insanları, tat alabilen robot geliştirdi

Bilim insanları, tat alabilen robot geliştirdi

TOGG için tarih verildi: Yerli otomobilin yola çıkacağı tarih belli oldu

TOGG için tarih verildi: Yerli otomobilin yola çıkacağı tarih belli oldu

Müsilaj var mı? Antalya'da denize girecekler bu sorunun cevabını merak ediyor

Müsilaj var mı? Antalya'da denize girecekler bu sorunun cevabını merak ediyor

5 günlük hava durumunda sağanak yağmur görüldü! İstanbullulara sarı kodlu uyarı | 2 bölgeye fırtına dönüyor.

5 günlük hava durumunda sağanak yağmur görüldü! İstanbullulara sarı kodlu uyarı | 2 bölgeye fırtına dönüyor.

WhatsApp'tan yeni özellik! Sessizce ayrılmanız mümkün!

WhatsApp'tan yeni özellik! Sessizce ayrılmanız mümkün!