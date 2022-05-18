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İntihar ettiği sanılan gencin katili en yakını çıktı!

Eskişehir'de geçen yıl evinde, yanında tabanca, cesedi bulunan, ilk başlarda intihar ettiği düşünülen Gökhan Altay'ın (26) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polis, eşini öldürdüğü iddiasıyla Esra Altay ile ona yardım ettiği öne sürülen 6 akrabasını gözaltına aldı.

Ekleme: 18.05.2022 - 16:43 Güncelleme: 18.05.2022 - 16:47 / Editör: Ozge Selin
İntihar ettiği sanılan gencin katili en yakını çıktı!Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi’nde oturan Gökhan Altay, geçen yıl 20 Haziran günü evinde yanında tabanca, ölü bulundu.

İntihar ettiği sanılan gencin katili en yakını çıktı!

İlk başlarda intihar ettiği düşünülen Altay’ın ölümünün şüpheli görülmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nce özel ekip kuruldu.

Gökhan Altay’ın yakınlarını takibe alan polis ekipleri, yaklaşık 11 aylık incelemelerin ardından dün operasyon düzenledi.

İntihar ettiği sanılan gencin katili en yakını çıktı!

Gökhan Altay’ı öldürdüğü iddiasıyla eşi Esra Altay ve ona yardım ettikleri öne sürülen S.B., K.D., D.D., C.D., B.D. ve S.D., Eskişehir, Ankara, Hatay ve Aksaray’da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Diğer illerdeki şüpheliler de kente getirildi.

İntihar ettiği sanılan gencin katili en yakını çıktı!

İTİRAF ETTİ

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Esra Altay, eşi Gökhan Altay’ı öldürdüğünü itiraf etti.

İntihar ettiği sanılan gencin katili en yakını çıktı!

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3’ü kadın 7 şüpheli Eskişehir Adliyesi’ne sevk edildi.
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