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Fransız basını duyurdu! Lafarge hakkında soruşturma açıldı!

Fransız basını son dakika duyurdu. Paris Temyiz Mahkemesi, Lafarge hakkında Suriye'de DEAŞ'a finansman sağlayarak "insanlığa karşı suça ortak olduğu" iddiasıyla soruşturma açılmasını onayladı.

Fransız basını duyurdu! Lafarge hakkında soruşturma açıldı!
Ekleme: 18.05.2022 - 16:14 Güncelleme: 18.05.2022 - 16:23 / Editör: Ozge Selin
Fransız basını duyurdu! Lafarge hakkında soruşturma açıldı!
Fransa'da Yargıtay, Fransız çimento devi Lafarge'ye DEAŞ'lı teröristleri finansmandan ötürü "insanlığa karşı suça ortak olmak" suçlaması yöneltilebilmesinin önünü açan karara varmıştı. Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, çimento şirketi Lafarge'ye yöneltilen "insanlığa karşı suça ortak olmak suçlaması" davasına, sivil taraf olarak sadece Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezinin dahil olabileceğini, yolsuzlukla mücadele kuruluşu Sherpa'nın bu suçlamayla ilgili davaya müdahil olamayacağı ifade edilmişti.

Geçtiğimiz yıl Paris Temyiz Mahkemesinin, Lafarge'ye yöneltilen "insanlığa karşı işlenen suça ortak olma suçlamasını" iptal etme kararını bozan Yargıtay, alt mahkemenin farklı hakimlerle Lafarge'nin iptal başvurusunu yeniden değerlendirmesini istemişti.

TERÖRÜ FİNANSE ETME SUÇLAMASINA TEYİT

Yargıtay, Paris Temyiz Mahkemesinin onayladığı "terörü finanse etmek" suçlamasına Lafarge'nin itirazını kabul etmeyerek, "terörist bir gruba verilen fonların terörü finanse etmek suçlaması için yeterli olduğunu bildirdi.

Diğer yandan, alt mahkemenin Lafarge'ye "Suriyeli çalışanların hayatlarını tehlikeye atmakta suçlaması" yöneltilebileceği kararına yönelik Lafarge'nin itirazını haklı bulan Yargıtay, suçlamayla ilgili başvuruyu yeniden değerlendirmek üzere Paris Temyiz Mahkemesine geri gönderdi.

LAFARGE'YE YÖNELİK SUÇLAMALAR 2017'DE SORUŞTURULMAYA BAŞLANMIŞTI

Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında, Lafarge'nin Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler "teröre finansman sağlamak" ile suçlanmıştı.

Haziran 2018'de şirkete yöneltilen "insanlığa karşı suçlara ortak olmak" suçlaması, Kasım 2019'da düşürülmüştü.

Davaya müdahil olan sivil taraflar, yolsuzlukla mücadele sivil toplum kuruluşu Sherpa ile Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi, suçlamanın düşürülmesini Yargıtay'a taşımıştı.

ANLAŞMADAN DEVLETİN HABERİ VARDI

Temmuz ayında ortaya çıkan Fransız istihbarat servisine ait Ağustos 2014 tarihli gizli notta, Lafarge'nin Suriye'de faaliyetlerini devam ettirebilmek için DEAŞ ile anlaşma yaptığı, sonraki aylarda fabrikayı ele geçiren DEAŞ'ın Lafarge'ye ticari faaliyetlerini sürdürmesi ve kontrolündeki bölgelerde ulaşım izni verdiği bilgisi yer alıyordu.

Bu notla, devletin şirket ile terör örgütü arasındaki anlaşmadan haberdar olduğu ortaya çıkmıştı.

PARİS TEMYİZ MAHKEMESİ ONAYLADI

Paris Temyiz Mahkemesi, Lafarge hakkında Suriye'de DEAŞ'a finansman sağlayarak "insanlığa karşı suça ortak olduğu" iddiasıyla soruşturma açılmasını onayladı.
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