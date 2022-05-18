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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan muhalefete Atatürk Havalimanı tepkisi: İlk çağda yaşıyorlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesi projesi üzerinden provokatif açıklamalar yapan muhalefete sert tepki gösterdi. Oktay, "Muhalefet hala kafa olarak ilk çağda yaşıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan muhalefete Atatürk Havalimanı tepkisi: İlk çağda yaşıyorlar
Ekleme: 18.05.2022 - 11:54 Güncelleme: 18.05.2022 - 12:11 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan muhalefete Atatürk Havalimanı tepkisi: İlk çağda yaşıyorlar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesi üzerinden çıkan tartışmlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Muhalefetin tutumuna ateş püsküren Oktay, "Biz; uzay çalışmaları, veri madenciliği, 10 Unicorn hedefi diyoruz, muhalefet hala kafa olarak ilk çağda yaşıyor. Atatürk Havalimanı yeri, bir yeşil koridora dönüştürülüp milletin kullanımına sunulacak diye yaygara kopartıyorlar. Ülkenin gündemini değiştirmeye çalışıyorlar." dedi.
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