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Beyaz Gazete
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CHP fondaşları bir haberi bile teyit edemediler!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, TELE 1’e yaptığı açıklamada İBB Sözcülük Birimi’nin kaldırıldığını doğrulayıp Murat Ongun’un başka bir göreve başlayacağını söyledi. TELE 1'in doğrulttığı haberi, bir diğer CHP Fondaşı olan Halk TV muhabiri Gül Gündüz yalanladı. BirGün'ün konuyla ilgili yaptığı görüşmede ise CHP'li İBB haberleri yalanlamadı. Fondaşların arasındaki teyit krizi böylece ortaya çıkmış oldu.

CHP fondaşları bir haberi bile teyit edemediler!
Ekleme: 18.05.2022 - 12:14 Güncelleme: 18.05.2022 - 12:33 / Editör: Ozge Selin
CHP fondaşları bir haberi bile teyit edemediler!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un aralarında Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Akif Beki, Özlem Gürses'in de olduğu gazetecilerle çekilen Karadeniz gezisi fotoğrafı hakkında yapılan eleştirilere yanıtı çok konuşulmuştu.

Ongun kamuoyunda gündem olan fotoğraf için "Biz bu tartışmaları önemsemiyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir" ifadelerini kullanırken "Nagehan Alçı o bölgede çok seviliyor. Biz fotoğrafın bütününe bakıyoruz" demişti.

İMAMOĞLU DOĞRULADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, TELE 1’e yaptığı açıklamada İBB Sözcülük Birimi’nin kaldırıldığını doğrulayıp Murat Ongun’un başka bir göreve başlayacağını söyledi.

FONDAŞLAR HABERİ TEYİT EDEMEDİ!

TELE 1'in doğrulttığı haberi, bir diğer CHP Fondaşı olan Halk TV muhabiri Gül Gündüz yalanladı. BirGün'ün konuyla ilgili yaptığı görüşmede ise CHP'li İBB haberleri yalanlamadı. Fondaşların arasındaki teyit krizi böylece ortaya çıkmış oldu. 
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