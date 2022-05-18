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Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile Ukrayna'yı ve bölgesel konuları görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Ukrayna-Rusya Savaşı ve bölgesel konuları ele aldı. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunduğu ABD'de İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bir araya geldi.

Ekleme: 18.05.2022 - 20:34 Güncelleme: 18.05.2022 - 20:34 / Editör: Ozge Selin
Çavuşoğlu, BM Genel Merkezinde Guterres ile bir araya geldi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, Türkiye'ye çok taraflılığa verdiği destek ve BM'ye katkılarından dolayı teşekkür etti.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtilen açıklamada, Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konularının da görüşüldüğü ifade edildi.

Öte yandan Bakan Çavuşoğlu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede Ukrayna'daki gelişmeler, NATO'nun genişlemesi ve Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin ele alındığı kaydedildi.

Görüşme, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun da yer aldığı Türkevi binasında gerçekleşti.Çavuşoğlu, BM Genel Merkezinde Guterres ile bir araya geldi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, Türkiye'ye çok taraflılığa verdiği destek ve BM'ye katkılarından dolayı teşekkür etti.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtilen açıklamada, Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konularının da görüşüldüğü ifade edildi.

Öte yandan Bakan Çavuşoğlu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede Ukrayna'daki gelişmeler, NATO'nun genişlemesi ve Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin ele alındığı kaydedildi.

Görüşme, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun da yer aldığı Türkevi binasında gerçekleşti.
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