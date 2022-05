Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor!

Başkan Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:''Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak tarihimizde yerini alan 19 Mayıs, milletimizin kendi yolunu çizme iradesinin sembolüdür. Samsun'dan başlayıp Ankara'da devam eden, Cumhuriyet'in ilanı ile taçlanan sürecin şanı da, şerefi de, gurur da milletimize aittir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele zaferinde emeği olan herkesi rahmetle yad ediyorum.Cumhuriyet bizim ilk değil, son devletimizdir. Çeşitli coğrafyalarda, Kıbrıs başta olmak üzere başka devletler de kurduk.Herhalde iftihar verici bir eser değil mi? Dünyada deniz üzerinde 5 havalimanı var, 2'si bizim ülkemizde. Her ne kadar bazı gafiller bu havalimanına kulp takmaya çalıştılarsa da, biz açılışta milletimizin mutluluğu ve şükran duygularını gördük. O gün resmi rakama göre 70 bin kişinin katıldığı açılış bizim için ayrıca gurur verici oldu. Ülkemizin Karadeniz kıyısındaki son şehirleri olan Rize ve Artvin'e bu havalimanının hayırlı olmasını diliyorum. Demokrasi ve kalkınma adımlarının gayesi 2023'ü Cumhuriyetin zirvesi değil, daha büyük atılımlar için bir başlangıç haline dönüştürmektir. 2023 bizim için final değil, büyük ve güçlü Türkiye için yeni bir milat ve yeni bir başlangıç, kilit taşı olacaktır. AK Parti'nin kazandığı her seçim esasen böyle bir başlangıçtır.2023'te bunların defterlerini düreceğiz, siyasetin tozlu raflarına göndereceğiz. Bizim kalbimiz Rabbimiz, gözümüz milletten başka yere dönük olmamıştır, olmayacaktır.Eser ve hizmet siyasetimizde, istiklal ve istikbal davamızdan taviz vermeden, samimiyet ile çalışacağız, çabalayacağız.CHP ve şurekası öyle zırva iddialarla, ötyle yalanlarla karşımıza çıkıyor ki, cevap vermeyi zul adlediyoruz.Canan Kaftancıoğlu'nun mahkumiyet kararlarının Yargıtay tarafından onanması sonrası bize karşı iftira kampanyası başlattılar. Ettikleri her kem sözün, attıkları adımların hesaplarını vereceklerdir.Bir SADAT tantanası çıkardı. SADAT TSK'dan emekli bir grup subayın danışmanlık faaliyeti yürütmek için kurduğu bir şirkettir. Bu şirket uzun süre sömürge altında kalmış İslam ülkeleri ile ilgili çalışmalar yapıyor.''