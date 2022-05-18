Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı: Nasıl olacağına kısaca bir göz atalım!

Muhafelet partileri, Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesine hedef aldı… Asılsız iddialarla ortalığı karıştırmaya çalıştı. Başkan Erdoğan ise bugünkü grup toplantısında bu konuyla ilgili çok net açıklamalar yaptı.Erdoğan, 'Atatürk Havalimanı'nda inşa edeceğimiz Millet Bahçesi'ne binbir yalan ile saldırmaya başladılar. Bilindiği gibi, Osmanlı döneminde kurulan Demokrat Parti döneminde uluslararası uçuşa açılan bu tesisin adı Yeşilköy Havalimanı'ydı. 12 Eylül'den 28 Şubat'a kadar tüm darbecilerin ihaneti gizlemek için en önemli araç hep Atatürk maskesi olmuştur.12 Eylül darbecilerinin başı Evren de Yeşilköy'ün ismini Atatürk yaparak aynı yolu izlemiştir. Atatürk ismi üzerinden fırtına koparanların hiçbiri bu hakikati dile getirmez. Dertleri ismi kalkan yaparak kendi kirli gündemlerini inşa etmektir. Gerçekten Atatürk hassasiyeti olsaydı, kendilerine Mustafa Kemal'in itleri diyenlerden hesap sorarlardı. Bu hesabı soramayanların attıkları iftiralar ortada' ifadelerini kullandı.Başkan Erdoğan, akşam saatlerinde ise Twitter hesabından bir video yayınladı. Erdoğan, 'Atatürk Havalimanı millet bahçesinin tamamlandığında nasıl olacağına kısaca bir göz atalım…' notuyla bu görüntüleri paylaştı…