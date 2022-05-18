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Bakan Kurum'dan Salda Gölü hakkında açıklama!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, “Salda’da çöp yığınları varken, kumsalda araçlar gezerken ortada olmayanlar; biz Salda’ya sahip çıkınca çevreci olduklarını hatırladılar.” dedi. Kimi yerlerde olduğu gibi Salda Gölü'nün belli bir noktasında da mevsimsel sebeplerle su çekilmesi gerçekleştiğini belirten Kurum, bunun insan kaynaklı olmadığını vurguladı.

Bakan Kurum'dan Salda Gölü hakkında açıklama!
Ekleme: 18.05.2022 - 15:53 Güncelleme: 18.05.2022 - 15:54 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kurum'dan Salda Gölü hakkında açıklama!
“Çeşitli projeler, kuyu sondajları ve sulama göletleri nedeniyle Salda Gölü’nün bataklığa dönüştü” iddialarına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yanıt verdi. Salda Gölü'nü koruma bölgesi ilan ederek kaçak yapıları yıktıklarını, çöpleri ve konteynerleri kaldırdıklarını belirten Bakan Murat Kurum, beyaz kumları korumak amacıyla araç girişlerini engelleyip ziyaretçi sınırlaması getirdiklerini hatırlattı.

'İNSAN KAYNAKLI DEĞİL'

Paylaşımında, “Salda’da çöp yığınları varken, kumsalda araçlar gezerken ortada olmayanlar; biz Salda’ya sahip çıkınca çevreci olduklarını hatırladılar.” ifadelerini kullanan Bakan Kurum, Türkiye’nin bazı yerlerinde olduğu gibi, Salda Gölü'nün koruma alanı içinde olmayan belli noktalarında mevsimsel nedenlerle gerçekleşen su çekilmesi olduğunu ve bunun insan kaynaklı olmadığını vurguladı.

“Doğamızı korumayı ve çevremize sahip çıkmayı sözüm ona çevrecilerden öğrenecek değiliz. Göz bebeğimiz Salda Gölü'müzü korumayı dün olduğu gibi yarın da sürdüreceğiz.” diyen Kurum, paylaşımında #SaldaHepGüzelKalacak etiketini kullandı.

Kurum paylaşımını, “Salda'mız yine çok güzel; yarınlarımıza, çocuklarımıza en güzel hâliyle bırakacağız.” şeklinde tamamladı.

“KUYU SONDAJLARI VE SULAMA GÖLETLERİ ÇALIŞMALARI” İDDİASI ASILSIZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bilim insanlarının önerileri doğrultusunda proje oluşturarak Salda Gölü ile ilgili çalışma yapmış, göl çevresindeki kaçak yapılar yıkılmış, araçların kıyıya yaklaşması yasaklanmış, ziyaretçi kısıtlaması getirilmiş ve su kalitesi iyileştirilmişti.

Bakanlığın çalışmalarını tamamlamasından kısa süre sonra Amerikan Uzay Ajansı Salda Gölü hakkında bir paylaşımda bulunmuştu. Resmî Instagram hesabında NASA, su altından kayaların göründüğü kesiminden Salda Gölü’nün fotoğrafını vermiş ve altına, “Mars'ın milyarlarca yıl önce nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Biz ettik” notunu düşmüştü.

SULAMA GÖLETİ VE KUYU SONDAJLARINA İZİN YOK

Dünya genelinde kuraklıklara, kimi bölgelerde sel felaketlerine neden olan küresel iklim krizinin Salda Gölü’nün bir bölümünde suların çekilmesini yol açmasının “bataklığa dönüştü” olarak verildiği haberlerde, buna gerekçe olarak “çeşitli projeler yapılmak istendiği, kuyu sondajları ve sulama göletleri nedeniyle kuraklık oluştuğu” iddialarını gösterdi. Gerçek ise Salda Gölü çevresinde böyle bir çalışma bulunmaması.
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