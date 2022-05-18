81 ile 'çok' gizli genelge! Metamfetamin ile ilgili korkutan rakamlar...

Ankara'da 'Narkotik' konulu basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dünyayı kasıp kavuran uyuşturucu madde metamfetaminle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.Toplantıda konuşan Bakan Soylu, Avrupa'da yasadışı laboratuvarların artmasıyla birlikte uyuşturucu maddeler arasında en büyük tehlike olarak 'metefetamin'in ön plana çıktığını açıkladı. Dünyada uyuşturucu kaynaklı ölümleri ciddi oranda arttıran, Türkiye'de ise 2016-2021 arasında tek başına ölümleri 6 kat artıran ve halk arasında 'Metin Amca, Ateş, Cam ve Kristal ve ' gibi isimlerle bilinen 'Metamfetamin' ile ilgili 81 ile çok gizli genelge gönderilerek güvenlik güçlerinin bu konuda teyakkuza geçirildiğini belirtti. Soylu, Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadele konusundaki tavrının net olduğunu, her bireyin uyuşturucuyla mücadele konusunda taşın altına elini koyması gerektiğini söyledi.Avrupa'da başta kokain olmak üzere uyuşturucu kullanımı rekor artış gösterirken uyuşturucu üretimi de Avrupa'ya kaydı. Resmi verilere göre AB ülkelerinde 2010-2020 yılları arasında ele geçirilen metamfetamin miktarı yüzde 477 oranında artarak 2,2 tona yükseldi. Daha önceleri Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'da yoğunlaşan metamfetamin piyasası son yıllarda hızla büyümeye başladı. 2020 yılında 215 metamfetamin laboratuvarının ortaya çıkarıldığı ortaya çıkarken, en tehlikeli uyuşturucu maddelerin başında gelen metamfetamin, Dünya'yı tehdit etmeye başladı.YASADIŞI LABORATUVARÇekya ve komşu ülkelerde daha küçük ölçekli metamfetamin üretimi devam ederken, Hollanda ve Belçika'daki endüstriyel ölçekli laboratuvarlarda metamfetamin üretimi gerçekleşiyor. 27 AB üyesi ülke, Norveç ve Türkiye'de 2020 yılında ele geçirilen metamfetamin miktarları son birkaç yılda önemli ölçüde arttı. Metamfetamin yakalamalarındaki artış AB merkezli yasadışı laboratuvar sayısındaki artış ile açıklanırken, 2010 yılından 2020 yılına kadar, AB'de rapor edilen metamfetamin olay sayısı yüzde 107 ve ele geçirilen miktarlar ise yüzde 477 arttı.81 İL KAPSAMLI GENELGEYLE ALARMA GEÇİRİLDİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelesiyle ilgili rapordan öne çıkan başlıklara değinen Soylu, metamfetamin konusunda Türkiye'nin alarm durumuna geçirildiğini belirtti.Soylu '81 ile çok gizli ve çok kapsamlı genelgeyle metamfetamin konusunda uyarı yapıldı. Tüm güvenlik güçleri bu konuda duyarlı hale getirildi. Yaptığımız anketler sonrasında uyuşturucu kullanıcılarının metruk binalarda uyuşturucu kullandığını tespit ettik. Uyuşturucuyla mücadele konusunda bu binaların yıkımını sağladık. Türkiye'de 2019 yılında 1 ton 42 kilogram metamfetamin yakalanırken 2020 yılında bu rakam 5 ton 528 kilogram oldu. 2019 yılında dünya genelinde ele geçirilen metamfetamin miktarı bir önceki yıla göre yüzde 43 arttı. 2015 yılında 54 ilde metamfetamin yakalaması görülürken, 2021 yılında tüm illerde metamfetamin yakalaması görüldü' dedi.'TÜRKİYE'NİN UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE TAVRI NETTİR'Tek başına metamfetamin kullanımından kaynaklanan ölümler 2016 yılında yüzde 1.4 iken, 2021 yılında bu oranın yüzde 35,6'ya çıktığını kaydeden Soylu, Avrupa'da milyon kişi başına ölüm oranı 2019 yılında 15 iken Türkiye'de bu sayının 6 kişi olduğunu belirtti. Soylu, 'Sınırlarda aldığımız tedbirler, sahada yaptığımız çalışmalar, uluslararası operasyonlarla uyuşturucuyla mücadele Türkiye'ye giriş yapan eroinin yüzde 30'u Türkiye'ye gelirken kalanı yurtdışına sevk ediliyordu. 2020 yılında uyuşturucuyla mücadele konusunda 231 bin 652 şüpheli yakalanırken, 2021 yılında ise yüzde 27,2'lik artış ile 294 bin 604 şüpheli yakalandı. Türkiye'de tam saha operasyonlar, diğer ülkelerle gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte uyuşturucu konusunda tavrımızın nettir. Uyuşturucu Mücadelemizde 2016'dan 2021 yılına operasyon sayısı olarak 81 bin 222'den 215 bin 771'e çıkmış, gözaltı sayısı ise 114 bin 276'dan 294 bin 604'e yükselmiştir. Türkiye, 2019 ve 2021 yıllarında ayrı ayrı 20 tonun üzerinde Eroin ele geçirmiş ve bu da son 10 yılın en büyük miktarlarıdır. Türkiye'de yıllık olarak 8 milyondan fazla ele geçirilen Ecstasy (MDMA) miktarı tüm Avrupa Birliği'nde ele geçirilen miktardan fazladır' dedi.BARONLARA 945 OPERASYONSoylu, 2017 yılından 2021 yılı sonuna kadar suç işlemek amacıyla örgüt kurarak uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işleyen 945 uyuşturucu suç organizasyonunun çökertildiğini, 9 bin 633 şüphelinin de yakalandığını açıkladı.