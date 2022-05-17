İşte PKK rezilliği! Türkiye ikiyüzlü İsveç'e resti çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasına olumlu bakmadığını açıklamasının ardından Stockholm'de gündem Türkiye oldu. NATO'ya üyelik görüşmeleri yürüten İsveç hükümeti, Ankara'ya diplomatlardan oluşan bir heyet gönderecek. Türkiye'nin yıllardır mücadele ettiği terör örgütlerine açıktan destek veren İsveç'e ülkelerinde bulunan terörist oluşumlardan duyulan rahatsızlık iletilecek.İsveç'te faaliyet gösteren PKK destekçilerini açıklandı. İşte NATO'da Türkiye'nin kapısını çalan İsveç'le ilgili atılacak adımlar ve son dakika gelişmeleriEdinilen son dakika bilgisine göre İsveç'ten gelen heyete de ülkelerinin teröre olan destekleri reddedemeyecekleri argümanlarla sunulacak. Sivil toplum kuruluşu adı altında teröristlerin cirit attığı İsveç'in NATO'da Türkiye ile müttefik olabilmesi için güvenlik garantileri vermesi gerekiyor.33 TERÖRİSTİ DE İADE ETMEYECEKLERİNİ AÇIKLADILARÖte yandan, İsveç ile Finlandiya FETÖ ve PKK'lı 33 teröristi iade etmeyeceğini bildirdi. Adalet Bakanlığı, 9 terörist için sürecin sürdüğünü bildirdi.TERÖRİSTLER İSVEÇ PARLAMENTOSUNDATeröristlerle görüşmeler gerçekleştiren İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, 'İsveç, aktif partner olmaya devam ediyor' derken, bu görüşmelerde örgüte maddi yardımın 2023 yılında 376 milyon dolara çıkarılması kararlaştırıldı. Suriye Demokratik Meclisi sözde Eşbaşkanı İlham Ahmed ve PKK/YPG'li terörist Nesrin Abdullah ile görüşmelerini sosyal medya hesabından yayımlamaktan çekinmeyen Linde, terörist Abdullah ile para topladıklarını da açıkladı.Terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu Zübeyir Aydar'ın 27 Nisan 2022'de İsveç Parlamentosunda iki gün boyunca konferans verdiği de ortaya çıktı. PKK'nın terör listesinden çıkarılması istenirken, Türkiye aleyhinde çirkin propaganda yapıldı.TERÖRİZM İSVEÇ İLİŞKİSİ NET!Terörist yuvasına dönen İsveç'te sivil toplum kuruluşu adı altında örgütlenen yapılarca terörizm propagandası yapılıyor. PKK'nın Suriye kolu terör örgütü PYD'nin İsveç'in başkenti Stockholm'de temsilciliği bulunuyor. Uluslararası tanınırlık ve meşruiyet kazanmayı hedefleyen PYD, İsveç hükümetinin tam desteğini talep ediyor.PYD İsveç sözde Başkanı terörist Nesrin Abdullah, İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist'den Suriye'de yaralanan teröristlerin tedavisinin İsveç'te yapılmasını dahi talep etti. Kongrelerinde teröristlerin bir araya geldiği İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi, İsveç Araştırma ve Eğitim Bakanlığı'na bağlı İsveç Gençlik ve Toplum Ajansı tarafından 80 bin Avro fonlanıyor.Derneğin 5'inci kongresine kırmızı bültenle aranan terörist Remzi Kartal da katılarak konuşma yaptı. İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi teröristbaşı 'Abdullah Öcalan'a özgürlük' protestolarını sürdürüyor.TERÖRİSTBAŞI POSTERLERİYLE ŞİDDET ÇAĞRISITeröristleri anmak için terör örgütü PKK flamalarıyla eylemler gerçekleştiren İsveç Kürt Kültür Derneği Türkiye'nin Afrin'deki operasyonlarına karşın terör örgütü YPG/PYD'yi destekler nitelikte açıklamalar yaptı. Avrupa'da eylemlerine aktif şekilde devam eden Özgür Gençlik Hareketi, radikal Kürt gençliği oluşturmayı amaçlıyor. Teröristbaşı Abdullah Öcalan posterleri ile gösteriler düzenleyen oluşum, sık sık şiddet çağrısı yapıyor.Terör örgütü DEAŞ karşıtı söylemler üzerinden PYD/YPG propagandası yapan Rojava Komitesi, Stockholm ve çevresinde Kürt kökenli ve İsveçli siyasilerin desteğini almayı amaçlıyor. Örgüt sosyal medyadan İsveççe ve Kürtçe propaganda yapıyor. Kürdistan Özgür Yaşam Partisi adı altındaki oluşum PKK'nın İran kolu PJAK propagandası yapıyor.PJAK'ın kuruluş yıldönümünü Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak için bir araya geliyorlar. Oluşum, Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nı da protesto etti.