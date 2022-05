CHP'li Bülent Öz'ün yalanı ortaya çıktı!

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) skandalların ardı arkası kesilmiyor. Çan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz'ün kuzeni müteahhit Özgür Erbil'in verdiği bilgiler doğrultusunda başlattığı soruşturma da ilginç detaylara ulaşıldı. Başkan Öz'ün söylediklerinin aksine yol ve mazgal bakımından boya ve tadilata, park bakımlarından tuvalet yapımına kadar birçok işi kuzeninin şirketi olan Marmara Tedarik End. Mad. San. Tic. Ltd. Şti.'ne yaptırdığı öğrenildi.Çan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün, Marmara Tedarik End. Mad. San. Tic. Ltd. Şti.'yle doğrudan temin yöntemiyle 2019 yılının Ağustos ayından itibaren çalışmaya başladığı tespit edildi.Firmanın, 2019'da 12 iş kalemi karşılığında Belediye'ye toplam 349 bin 632 lira fatura kestiği, 2020'de ise 30 iş kalemi için 938 bin 275 lira fatura kestiği ortaya çıktı.En yükseği 34 bin 800 en düşüğü 4 bin 153 lira olan satın almalardan müteahhit Erbil'e 2 yılda aktarılan toplam tutarın 1 milyon 287 bin 907 lira olduğu belirlendi.Çan Belediyesi'nde yaşanan yolsuzlukları, belgeleriyle birlikte Cumhuriyet Başsavcılığı'na detaylı bir şekilde anlatan Özgür Erbil, günler süren sessizliğini ilk kez bozdu. Başkan Öz'ün açıklamalarıyla aba altından sopa göstermek niyetinde olduğunu söyleyen Erbil, 'Savcılığa sunduğum belge ve deliller ile yapmış olduğum suç duyurusunun sonunda haklı tarafın kim olduğu ortaya çıkacaktır.' dedi.Başkan Öz'ün 'Kuzenim usulsüzlük yapmamı istedi, yapmayınca da iftira attı ' iddialarını yalanlayan Özgür Erbil, 'Sahibi olduğum Marmara Tedarik End. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. üst yapı ihalelerine girmeye yetkili olan bir şirkettir. Ancak bugüne kadar Öz döneminde yapılan tüm ihaleli işler alt yapı işleridir. Yani biz istesek de, baskı da yapsak rica da etsek zaten bu ihalelere girme şansımız yoktur. Kaldı ki Mart 2019 tarihinde seçildikten sonra şirketim Belediye işleri için temmuz ağustos aylarında doğrudan temin işler için teklif vermeye ve iş yapmaya başlamıştır. Bu yapmış olduğumuz işlerin tamamı Belediye personeli tarafından onaylanan faturalar, yapılan iş kadar kesilmiştir. Yaklaşık kestiğimiz fatura tutarı 1 milyon 200 bin Türk lirasıdır. Yapmış olduğumuz işlere ait faturalar işleri teslim etmemize rağmen Başkan Öz'ün talimatı ile aylarca kestirilmemiş ve ödemeleri de tarafımıza yapılmamıştır. Ödemelerimizi icra yoluyla tahsil edebildik.' şeklinde konuştu.Bülent Öz'ün Belediye Başkanlığı koltuğunun verdiği güç ve güven ile kendisini haklı çıkarmaya çalıştığını ileri süren Erbil, 'Bülent Öz'ün yapmış olduğu açıklamalar her ne kadar Savcılığa yapmış olduğum suç duyurusuyla alakalı olmasa da, konuyu çarpıtarak kamuoyunda beni suçlu ve iftiracı göstermeye çalışmaktadır. Konunun muhataplarına da aba altından sopa göstermek niyetinde olduğu açıktır. Bu sebepledir ki Savcılık soruşturmasında, şahit gösterilen tüm belediye personeli ve ticaret erbabı arkadaşlarımızın gerçekleri tüm açıklığı ile anlatmış olmalarını ümit ediyor; aksi açıklamaların, deliller ile sabit olduğunda suç teşkil edeceğini hatırlatmak istiyorum.' diye konuştu.Uzun süredir Çan Belediyesi'ne işler yapan CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz'ün teyzesinin oğlu olan Özgür Erbil yaptığı işlerden dolayı uzun bir süredir Belediye'den alacağını alamayınca iflasın eşiğine geldi. İddiaya göre; Özgür Erbil şahit olduğu yolsuzluklara daha fazla seyirci kalamadı ve kendisinin de yer aldığı bazı olaylarla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Özgür Erbil'in verdiği bilgiler doğrultusunda Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.Çan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında; irtikap suçlamasıyla aralarında Belediye Başkanının şoförü Z.Y. ve danışmanı U.S'nin de bulunduğu birçok Belediye çalışanının ifadesine başvurulmasına karar verildi. Çan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Belediye'ye giderek muhasebe müdürü A.Y, şoför Z.Y. ve personel müdürü Ş.U'nun ifadesine başvurmak üzere karakola götürdü.Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edilen muhasebe müdürü A.Y, şoför Z.Y. ve personel Müdürü Ş.U. gecenin ilerleyen saatlerine kadar Savcı'ya ifade verdi. Personelin verdiği bilgiler doğrultusunda gece geç saatlerde Belediye Başkanı Öz'ün danışmanı U.S'nin ve CHP'li Belediye Meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu toplam 23 kişinin ifadesine başvuruldu.Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden sorgulamada ayrıca Belediye'ye iş yapan firma yetkililerinin de Adliye'ye çağrılarak, tanık sıfatıyla ifadeleri alındı. Sorgulamalarda firmaya yetkililerine Belediye Başkanı Bülent Öz'ün geçtiğimiz yıl iki daireyi birleştirerek kuzeni Özgür Erbil'e yaptırdığı evin iç dekorasyon harcamaları, faturaları ve parayı kimden aldıkları sorulduğu belirlendi. İddiaya göre başkanın özel dairesinin lüks dekorasyon harcamaları farklı iş kalemleriyle Belediye'ye fatura edildi, bazılarını ise Özgür Erbil, başkandan bir türlü tahsil edemedi.Ayrıca sorgulamada 2019 yılında Meclis kararıyla Kosova'da 6'ıncısı düzenlenen Business Forum Prizren'e katılan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün kimleri bu geziye götürdüğü, yapılan harcamaların faturalarının kimlere kesildiği, Belediye Meclisi'nin geziye katıldığı ortaya çıkan Özgür Erbil'den haberlerinin olup olmadığı soruldu.Kuzeninin iddialarının deli saçmalığı olduğunu savunan Başkan Öz, 'Yapılan pisliktir, karalamadır' diyerek hakkındaki iddiaları reddetmişti. Kuzeninin asılsız iddialarla Savcılığa şikayette bulunduğunu ileri süren Başkan Öz, 'Şikayetle ilgili müdürlerimiz, memurlarımız, dışarıdan esnaflarımız ifadeleri alınmak üzere Adliye'ye çağırıldı. Bunların hiçbiri doğru değil. Yapılacak işlerde 'Şu ihaleyi bana ver. Bu ihaleyi bana ver' gibi sözleri oldu. Ben de, 'Bu sözlerine dikkat etmesi gerektiğini, benim hiçbir şekilde Fen İşlerine dair işlerde A kişiye, B kişiye iş verme yetkim olmadığını söyledim. Yarım bıraktığı işlerini tam yapmışım gibi göstermemi, tam yapmışım gibi söylememi istedi. Ben bunu şiddetle reddettim.' demişti.