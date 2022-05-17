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Canan Kaftancıoğlu'ndan Atatürk Havalimanı provokasyonu! Yeni gezi mi amaçlıyor?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onamıştı. Milli olan her şeye karşı olan terör örgütünün provokasyonlarına imza atan Kaftancıoğlu yine kirli siyasetine devam ediyor. Kaftancıoğlu, Atatürk Havalimanı'na giderek İstanbul'a nefes aldıracak projeye karşı provokasyon amaçlıyor.

Canan Kaftancıoğlu'ndan Atatürk Havalimanı provokasyonu! Yeni gezi mi amaçlıyor?
Ekleme: 17.05.2022 - 11:19 Güncelleme: 17.05.2022 - 12:39 / Editör: Ozge Selin
Canan Kaftancıoğlu'ndan Atatürk Havalimanı provokasyonu! Yeni gezi mi amaçlıyor?
CHP, tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşecek millet bahçesine karşı çıkmayı sürdürüyor.

Son olarak, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yarın Atatürk Havalimanı'na giderek eylem yapacaklarını açıklamıştı.

Kaftancıoğlu paylaşımında, 'Yarın saat:11.00'de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz. Atatürk'e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var. Doğa dostu kurumlar ve kişileri bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Canan Kaftancıoğlu'ndan Atatürk Havalimanı provokasyonu! Yeni gezi mi amaçlıyor?

Muhalefet etmek için ne yapacağını şaşıran CHP, Atatürk Havalimanı'nın önünde 'ağaç dikmeyin eylemi' gerçekleştirdi.

ATATÜRK MASKESİ TAKTI
135 bin ağaçlı projeye 'doğa düşmanı' diyen Kaftancıoğlu'nun Atatürk vurgusu yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

Canan Kaftancıoğlu'ndan Atatürk Havalimanı provokasyonu! Yeni gezi mi amaçlıyor?

Kaftancıoğlu, geçmişte kendisine yöneltilen, "Neden 'Atatürk' demiyorsunuz?" sorusuna, "Ben Atatürk değil, Gazi Mustafa Kemal derim" diyerek yanıt vermişti.

CHP UMDUĞUNU BULAMADI
CHP'nin körüklediği provokasyon yandaşları tarafından da benimsenmedi. Atatürk Havalimana 200 metre mesafede, millet bahçesi yapım kararını protesto etmek amacıyla düzenlenen basın açıklamasına ilgi düşük kaldı.

Canan Kaftancıoğlu'ndan Atatürk Havalimanı provokasyonu! Yeni gezi mi amaçlıyor?

750 KİŞİ TOPLAYABİLDİLER
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun açıklama yaptığı ve aralarında CHP'li vekiller Mahmut Tanal, Ali Şeker, Turan Aydoğan, Oğuz Kağan Salıcı'nın da bulunduğu protestoya yaklaşık 750 kişi katıldı.

FETÖ'CÜ EMRE USLU DA AVUCUNU YALADI
Öte yandan firari FETÖ'cü Emre Uslu da 'Atatürk Havalimanı' üzerinden körüklenmek istenen operasyonu ateşleyip CHP'yi eylem yapmaya çağırmış ve 10 bin kişi ile bölgeye gitmelerini söylemişti.

Canan Kaftancıoğlu'ndan Atatürk Havalimanı provokasyonu! Yeni gezi mi amaçlıyor?

FETÖ'cü Uslu, "Muhalefetin "Atatürk Havalimanının yıkılmasını kınıyorum" tarzı açıklamalara sinir olan bir ben miyim? Madem muhalefetsin, oranın yıkılmasını istemiyorsun yığ oraya 10 bin kişiyi bak bakalım yıkabiliyor mu?" paylaşımıyla CHP'ye 'meydana inin' dedi. Katılımın düşük olması FETÖ'nün 'kaos' beklentisini de boşa düşürdü.
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