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Ankara'da çay zammını fırsat bilen market görüntülendi

Ankara’nın Sincan ilçesinde çaya gelen zammı fırsat bilip çay reyonunu boşaltan bir süper markete zabıta tarafından ceza kesildi.

Ekleme: 17.05.2022 - 09:29 Güncelleme: 17.05.2022 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da çay zammını fırsat bilen market görüntülendiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cumartesi günü Rize-Artvin Havalimanı açılışında yaptığı konuşmada, çay alımının 3,87 liradan 6,70 liraya çıkarıldığını duyurmuştu.

Erdoğan, kilogramda 13 kuruş olan desteğin de 30 kuruşa yükseltildiğini açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından Çaykur da yeni fiyat listesini yayınladı.

Zammın hemen ardından çay reyonunu boşalttılar
Yüzde 43,71'lik bir zammın ardından gözler marketlere çevrildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir markette çaya gelen zammı fırsat bilen süper marketin çalışanlarının çay reyonunu boşalttığı anlar, alışveriş yapan vatandaşın kamerasına yansıdı.

Ceza kesildi
Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepki topladı.

Görüntüler üzerine harekete geçen Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, markette inceleme yaptı.

İHA'nın aktardığına göre ekipler markete ceza kesti.
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