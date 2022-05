Rusya'dan nükleer tehdidi! 'Ülkenizi yok ederiz'

Rus saldırısı ile başlayan Ukrayna Savaşı yaklaşık 3 aydır devam ediyor.Savaş son haftalarda Ukrayna'nın doğu bölgelerinde yoğunlaşırken dünyanın gözünü bu kez Avrupa'nın kuzeyinde.Zira Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, resmi olarak NATO üyeliğine başvuracaklarını duyurdu.İsveç'te de iktidardaki Sosyal Demokratlar, ülkenin NATO'ya katılmasını destekleyeceklerini bildirdi.İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmalarına her fırsatta karşı çıkan Rusya'nın bu gelişmelere tepkisi sert oldu.Kremlin'in kontrolündeki Rus devlet televizyonu, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katıldıktan sonra topraklarında askeri üslere izin vermesi halinde Moskova'nın Avrupa sınırlarına taktik nükleer silah konuşlandırabileceğini söyledi.Askeri uzmanlar bunun Rusya'nın en net uyarısı olduğunun altını çizdi ve bu açıklamaları Moskova'nın alacağı 'önlemler' konusunda ilk adımı atması olarak nitelendirdi.Rossiya One kanalında konuşan bir askeri uzman 'Resmi sebepleri korku. Ama NATO'da daha çok korkacaklar' dedi ve ekledi: 'İsveç ve Finlandiya'da NATO üsleri göründüğünde, Rusya'nın taktik nükleer silahları konuşlandırarak dengesizliği ve yeni tehdidi etkisiz hale getirmekten başka seçeneği kalmayacak.'Benzer bir uyarı geçtiğimiz haftalarda Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'den de gelmişti.İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmaları durumunda Moskova'nın bu tehditlere karşı önlem alması gerekeceğini belirten Medvedev, Rusya’nın bölgeye İskender füzeleri, hipersonik silahlar ve nükleer bombalara ev sahipliği gemiler sevk edebileceğini ima etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;'İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olduğu bir durumda Baltık bölgesinin nükleerden arındırılmış statüsünden bahsetmek mümkün olmaz.'Askeri uzmanlara göre, halihazırda Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı çıkan Rusya için bir başka komşusu Finlandiya'nın üyeliği olabilecek en kötü senaryolardan birisi.NATO yetkilileri, İskandinav ülkelerinin üyelik kriterlerinin çoğunu halihazırda karşılaması nedeniyle, ülkelerin ittifaka kabulünün nispeten basit olacağına inanıyor.Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Sovyetler Birliği ile olası bir çatışmaya karşı 1947'de kurulmuştu.Rus milletvekili Vladimir Dzhabarov, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının 'korkunç bir trajedi' olacağını belirterek tehditler savurmuştu.Finlandiya'nın NATO'ya katılması durumunda Rusya'nın 'meşru hedefi' olacağını belirten milletvekili 'Finlandiya bu hamlesi ile ülkelerinin yok edilmesini güvence altına alır' demişti.Rusya komşusu Finlandiya ve diğer kuzey ülkesi İsveç'in NATO'ya üye olmaması konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyor. Ancak Putin'in emri ile Ukrayna'da başlayan savaş sonrası Moskova'nın planı tabiri caizse ters tepmiş durumda.Zira yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre, Finlandiya'da her 100 kişiden 84'i Rusya'yı 'önemli bir askeri tehdit' olarak görüyor.Geçen yıl yani Ukrayna krizi yaşanmadan önce bu oran sadece yüzde 25 oranındaydı. İsveç'te de durum farklı değil. Yıllardır 'tarafsızlık' modelini uygulayan ülkede NATO sesleri artık daha yüksek çıkıyor.Ülkede muhalefet partilerinin de desteği sonrası İsveç'in üyeliğe hiç olmadığı kadar yakın olduğu belirtiliyor.