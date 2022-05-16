Nisa bebekle ilgili son dakika haberi: Büyük kardeşi ve anneannesi...

İstanbul Pendik'te Mart ayında ambulans ekibi tarafından bulunan ve Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın sütannelik yapıp Nisa adını vermesiyle Türkiye'nin yüreğine kazınan bebekle ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Kök hücre nakli yapılan ve nefes borusuna dışarı delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemi için süreç başlatılan Nisa bebeğin hikayesiyle ilgili acı dolu çarpıcı ayrıntılara SABAH ulaştı.NİSA BEBEĞİN ANNESİ EBRU S.'NİN ANNESİYLE İLİŞKİSİTutuklu anne Ebru S.'nin hayatına dair de bazı detaylar ortaya çıktı. Ebru S., 3 kardeşin ortancasıydı. Ortaokuldan sonra dersleri kötü olduğu için okulu bıraktı. 2019'da tanıştığı Uğur T. ile, ailesi izin vermese de kaçarak dini nikah kıydı. Ama annesi Ebru S.'yi hiç bırakmadı. Eşinin kızmasına rağmen kızıyla iletişimi koparmadı.Ebru S., Uğur T.'nin 9 kişilik ailesiyle yaşarken bir bebek dünyaya getirdi. Ancak şiddet gördüğünü belirtip bebeğini bırakarak evden ayrıldı.ANNEANNESİ NİSA BEBEĞİ KABUL ETMEDİEbru S.'nin annesinin, kızının her daim yanında olduğunu ancak babasının kim olduğunu bilmediği torununa bakamayacağını belirterek Nisa bebeğini bakımını kabul etmediği öğrenildi. Üstelik anneanne, öz kızı Ebru S. için, 'Sokakta kalmasındansa cezaevinde kalması onun için daha iyi' ifadelerini kullandı.Peki tüm bu yaşananlardan sonra, Türkiye'nin sağlığına kavuşması için dua ettiği Nisa bebeği ne bekliyor?Uzmanlar, Nisa bebek hakkında bakım ve sağlık tedbiri alınmasını, yaşına ve durumuna uygun bir kuruluşa nakledilme durumunun ise değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu.SON DAKİKA | MAHKEME NİSA BEBEĞİN İSMİNİ DEĞİŞTİRDİTalihsiz bebeğin sağlık durumuna ilişkin bilgilerin yanı sıra mahkemelerin Nisa bebekle ilgili kararlar verdiği de belirlendi.Nisa Mihriban Y. olarak konulan isim, tespit üzerine Ebrar Nil S. olarak değiştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ise, bebeğin korunmaya muhtaç çocuk statüsünde değerlendirilip acil koruma altına alınmasını talep etti.Bakırköy Çocuk Mahkemesi, Nisa bebeğin acilen koruma altına alınmasına, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yaş durumuna uygun bir kuruma yerleştirilmesine karar verdi.