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Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı “canlı bomba”, Şanlıurfa TEM ekiplerince yakalandı Yakalanan terörist ile birlikte bu yıl DEAŞ’ın yapmayı planladığı 10’uncu canlı bomba eylemi engellenmiş oldu" ifadelerine yer verildi.

Ekleme: 16.05.2022 - 11:53 Güncelleme: 16.05.2022 - 11:54 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı "canlı bomba", Şanlıurfa TEM ekiplerince yakalandı

Yakalanan terörist ile birlikte bu yıl DEAŞ'ın yapmayı planladığı 10'uncu canlı bomba eylemi engellenmiş oldu

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında el konulan bir flash bellek içeriğinde yapılan incelemede; DEAŞ terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel döküman tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma neticesinde örgütsel dökümanların çözülmesiyle operasyon başlatıldı.

Şanlıurfa TEM Şube Müdürlüğünce EBİ ENES EL KAHTANİ kod adlı Beşşar El MIZHEN isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller el konuldu.

Teröristin; "DEAŞ terör örgütüne - sözde- biat ettiği ve örgütün -sözde- Şam Vilayeti üst düzey yöneticileriyle irtibat kurarak istişhad (canlı bomba) eylemi yapmak istediği, önümüzdeki süreçte örgüt adına Ülkemizde canlı bomba, yalnız kurt faaliyetlerinde bulunacağı belirlendi.

Yakalanan teröristle birlikte bu yıl DEAŞ'ın yapmayı planladığı 10'uncu canlı bomba eylemi engellenmiş oldu."
Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı
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