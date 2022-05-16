Ev sahibi ve kiracılar birbirine girdi!
Kiracısının evi farklı kişilere oda oda kiraladığını öğrenen ev sahibi, 3 kişiyle gergin anlar yaşadı.
İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Talimhane Sokak'taki bir apartmanda 2 aylık kiracı olan bir kişi, iddiaya göre evin odalarını başka kişilere kiraladı.
Durumun ortaya çıkmasıyla ev sahibi harekete geçti.
3 kiracıyı eve kilitleyip polise gitti
Ev sahibi 3 kişiyle önce tartıştı, sonra da üzerlerine kapıyı kilitleyerek Avcılar Polis Merkezi'ne gitti. İçeride kilitli kalan kiracılar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak evde mahsur kaldıkları ihbarında bulundu.
Durumun ortaya çıkmasıyla ev sahibi harekete geçti.
3 kiracıyı eve kilitleyip polise gitti
Ev sahibi 3 kişiyle önce tartıştı, sonra da üzerlerine kapıyı kilitleyerek Avcılar Polis Merkezi'ne gitti. İçeride kilitli kalan kiracılar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak evde mahsur kaldıkları ihbarında bulundu.