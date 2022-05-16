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Ev sahibi ve kiracılar birbirine girdi!

Kiracısının evi farklı kişilere oda oda kiraladığını öğrenen ev sahibi, 3 kişiyle gergin anlar yaşadı.

Ekleme: 16.05.2022 - 00:07 Güncelleme: 16.05.2022 - 00:11 / Editör: Ozge Selin
Ev sahibi ve kiracılar birbirine girdi!İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Talimhane Sokak'taki bir apartmanda 2 aylık kiracı olan bir kişi, iddiaya göre evin odalarını başka kişilere kiraladı.

Durumun ortaya çıkmasıyla ev sahibi harekete geçti.

Ev sahibi ve kiracılar birbirine girdi!

3 kiracıyı eve kilitleyip polise gitti
Ev sahibi 3 kişiyle önce tartıştı, sonra da üzerlerine kapıyı kilitleyerek Avcılar Polis Merkezi'ne gitti. İçeride kilitli kalan kiracılar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak evde mahsur kaldıkları ihbarında bulundu.
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