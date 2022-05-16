Ev sahibi ve kiracılar birbirine girdi!

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Talimhane Sokak'taki bir apartmanda 2 aylık kiracı olan bir kişi, iddiaya göre evin odalarını başka kişilere kiraladı.Durumun ortaya çıkmasıyla ev sahibi harekete geçti.Ev sahibi 3 kişiyle önce tartıştı, sonra da üzerlerine kapıyı kilitleyerek Avcılar Polis Merkezi'ne gitti. İçeride kilitli kalan kiracılar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak evde mahsur kaldıkları ihbarında bulundu.