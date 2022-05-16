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Ekrem İmamoğlu İBB'nin paralarını çarçur ediyor! İBB'nin Müze Gazhane duvarına çizdirdiği ahlak dışı karikatürün çizeri ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi skandal bir olaya daha imza attı. Kadıköy'deki Müze Gazhane duvarlarına yapılan +18 çizimler, vatandaşların tepki göstermesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından kaldırıldı. Skandal çizimlere Uykusuz karikatüristi Ersin Karabulut'un imza attığı öğrenilirken vatandaşlar sosyal medyada "Bu rezil iş için İstanbullunun ne kadar parası çarçur edildi?" sorusunu sordu ve İBB'ye tepkisini sürdürdü.

Ekrem İmamoğlu İBB'nin paralarını çarçur ediyor! İBB'nin Müze Gazhane duvarına çizdirdiği ahlak dışı karikatürün çizeri ortaya çıktı
Ekleme: 16.05.2022 - 17:39 Güncelleme: 16.05.2022 - 17:41 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu İBB'nin paralarını çarçur ediyor! İBB'nin Müze Gazhane duvarına çizdirdiği ahlak dışı karikatürün çizeri ortaya çıktı
Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu yönetiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbullunun parasını çarçur etmeye devam ediyor.

Hizmet yerine PR yapmayı ve yandaşlarına ballı ihale ve koltuklar vermeyi tercih eden Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB son olarak +18 karikatürlerle tepkilerin hedefi oldu.

Ekrem İmamoğlu İBB'nin paralarını çarçur ediyor! İBB'nin Müze Gazhane duvarına çizdirdiği ahlak dışı karikatürün çizeri ortaya çıktı

İBB tarafından geçen yıl temmuz ayında hizmete açılan Müze Gazhane'nin duvarlarına çizimler yapıldı.

CANAVARDAN CİNSEL ORGAN ÇİZDİLER
Çizimlerde canavardan cinsel organ yapılması ve bir canavarın insan bacağını yemesi gibi rezil görüntülerin bulunmasına vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Vatandaşlar, çocukların da rahatça görebileceği konumda bulunan çizimlerin kaldırılmasını istedi.

Ekrem İmamoğlu İBB'nin paralarını çarçur ediyor! İBB'nin Müze Gazhane duvarına çizdirdiği ahlak dışı karikatürün çizeri ortaya çıktı

TEPKİLER SONRASI KALDIRILDI
Müstehcen görüntüler içeren çizimler tepkiler üzerine İBB ekipleri tarafından kaldırıldı. Görsellerin kaldırılması tepkileri dindirmedi.

Ekrem İmamoğlu İBB'nin paralarını çarçur ediyor! İBB'nin Müze Gazhane duvarına çizdirdiği ahlak dışı karikatürün çizeri ortaya çıktı

KARİKATÜRÜ ÇİZEN İSİM ORTAYA ÇIKTI: ERSİN KARABULUT
Vatadandaşlar skandalın detaylarını merak ederken çizimi yapan karikatüristin Uykusuz çizeri Ersin Karabulut olduğu öğrenildi.

Ersin Karabulut'un 21 Şubat tarihinde skandal çizimi paylaşarak, '13 parçalık ilk NFT serim şu an itibarıyla satışta!' ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu İBB'nin paralarını çarçur ediyor! İBB'nin Müze Gazhane duvarına çizdirdiği ahlak dışı karikatürün çizeri ortaya çıktı

NFT'LERE ABARTILI PARALAR İSTENİYOR
NFT'lere abartılı paralar ödenip satın alındığı bilinirken, İBB'nin bu rezillik için kaç para harcadığı da merak konusu olurken vatandaşlar, 'İstanbul'un kaynakları neden çarçur ediliyor', 'Kim hangi sebeple yapılmasına izin verdi? Kime yaptırıldı? Ne kadar para ödendi?' sorularıyla tepkilerini sürdürdü.

Ekrem İmamoğlu İBB'nin paralarını çarçur ediyor! İBB'nin Müze Gazhane duvarına çizdirdiği ahlak dışı karikatürün çizeri ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu İBB'nin paralarını çarçur ediyor! İBB'nin Müze Gazhane duvarına çizdirdiği ahlak dışı karikatürün çizeri ortaya çıktı
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Ekrem İmamoğlu İBB'nin paralarını çarçur ediyor! İBB'nin Müze Gazhane duvarına çizdirdiği ahlak dışı karikatürün çizeri ortaya çıktı
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