CHP'nin hukukçusu Kaftancıoğlu ve Kılıçdaroğlu için açtı ağzını yumdu gözünü: Bundan kahraman çıkmaz

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı.DEVLETE VE CUMHURBAŞKANINA HAKARETDaire, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı. Kaftancıoğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı.Kaftancıoğlu'na, "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan verilen 2 yıl 8 hapis cezaları ise daire tarafından bozuldu.Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya paylaşımı ve bir televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldığı anımsatılan kararda, bu eylemlerin söz konusu suçun unsurlarını oluşturmadığı ifade edildi.Kararda, "Terör örgütü propagandası yapma suçunun oluşması için terör örgütü ile ilgili bir öğretinin, düşüncenin veya inancın başkalarına tanıtılması, benimsetilmesi ya da yayılması amacıyla yapılmasının yanında terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, bu yöntemleri övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde yapılması gerekmektedir." denildi."Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçu bakımından ise kararda, muhalif kişiliği ile bilinen Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımlarının bütününün incelendiğinde atılı suçun unsurlarının oluşmadığı belirtildi.KEMAL KILIÇDAROĞLU HAKARETLER SAVURDUKarar sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte il binası önünde açıklama yaparak Kaftancıoğlu kararını Başkan Erdoğan'a bağladı ve hakaretler savurdu.Kaftancıoğlu, "Erdoğan sen ikiyüzlüsün. Sen fırsatçısın. Sen bir zorba ve manipülatörsün. Ama zulmün, küstahlığın artık son buluyor" şeklinde skandal ifadeler kullandı.ÜMİT KOCASAKAL YERDEN YERE VURDUCHP'li eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal Yargıtay'ın kararı sonrası hakaretler savuran ve Canan Kaftancıoğlu'nu 'kahraman' ilan etmeye çalışan CHP' Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Kaftancıoğlu'nu yerden yere vurdu.Devlete ve Cumhurbaşkanına hakaretin her yerde suç sayılacağını ifade eden Kocasacal, "İsteseniz de istemeseniz de ondan kahraman çıkmaz" dedi.Kocasakal şunları söyledi:"Şimdi bir bakıyorum kaç gündür kahraman oldu. Kendi devletini soykırımcı ilan eden onun yanın da devlete katil ve seri katil diyen, Atatürk'ün askeri olmaktan alerji duyan Canan Kaftancıoğlu'ndan isteselerde istemeseler de bir kahraman çıkmaz.KILIÇDAROĞLU'NUN HÜSNÜ KURUNTUSUKemal bey şey demiş 'Arkasında koca bir halk var' O da kendi hüsnü kuruntusu. Kimin adına nereden konuşuyor? Cumhurbaşkanına hakaret suçunda önemli cumhurbaşkanının kim olduğu değil makamdır. Bugün 'A' olur yarın 'B' olur.Şimdi kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret "O.ç, hırsız, salak…" Bu ifadeleri kim kime söylese bunun tartışılacak bir yönü yok. Bu fiil.BU SUÇ TÜM AVRUPA ÜLKELERİNDE VAR"Katil devlet, seri katil" bazı kişiler bunu ifade özgürlüğü kapsamında görebilir. Ben bunu tipik bir 301 olarak görürüm Yani Cumhuriyeti ve devleti aşağılama orada da bir şey söyleyeyim yalan söylüyor insanlara bu suç sadece bizde yok tüm Avrupa ülkelerinde var. Bu nasıl siyasi olur."