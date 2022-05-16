CHP'li İBB'nin işbilmzliği vatandaşı mağdur etti! Aylardır inşaat halinde...

Kartal’daki Sanayi durağının yakınında İBB tarafından aylar önce başlatılan üst geçit inşaatının uzun süredir durdurulmuş olması ilçe sakinlerinin tepkisine neden oluyor.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem yaptığı hem de yapmadığı hizmetlerle vatandaşın hayatını çileye çeviriyor. Kartal'daki Sanayi durağının yakınında İBB tarafından aylar önce başlatılan üst geçit inşaatının uzun süredir durdurulmuş olması ilçe sakinlerinin tepkisine neden oluyor.