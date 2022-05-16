ABD'li firma deniz hakimi ülkeleri sıraladı! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri ve deniz gücü...
ABD merkezli uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Firepower adlı internet sitesi, 2022 yılına dair askeri gücü en yüksek ülkeleri sıralıyor. Global Firepower tarafından yapılan sıralamada, ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alındı. Bu sıralamada önemli bir detay dikkat çekiyor. Teknolojinin geldiği nokta savaşlarda artık insan gücünü arka plana atarken denizaltı gücü de giderek önem kazandı. Süper güçlerin bulunduğu listeye Türkiye damga vurdu. Denizaltının hakimi ülkeler hangileri? İşte ülkelerin donanma ve denizaltı güç sıralamaları...
Dünyanın en güçlü orduları, hava kuvvetleri, kara kuvvetleri ve deniz kuvvetleri olarak sıralanırken önemli bir detay dikkat çekiyor. Teknolojinin geldiği nokta savaşlarda artık insan gücünü arka plana atarken denizaltı gücü de giderek önem kazandı. ABD merkezli Globalfirepower sitesi ülkelerin askeri güç istatistiklerini sunmakta. Amerika, Çin, Rusya... süper güçlerin bulunduğu listeye Türkiye damga vurdu. İşte detaylar...
İşte ülke ve denizaltı sayıları...
20. Almanya 6 adet
19. Brezilya 6
18. Avustralya 6
17. İtalya 6
16. Mısır 6
15. Cezayir 6
14. Pakistan 9
13. Fransa 10
12. Yunanistan 11
11. Birleşik Krallık 11
10. Kolombiya 11
9. Türkiye 12
8. Hindistan 17
7. Japonya 20
6. Güney Kore 22
5. İran 29
4. Kuzey Kore 36
3. Rusya 64
2. ABD 68
1. Çin 79
İşte ülke ve denizaltı sayıları...
20. Almanya 6 adet
19. Brezilya 6
18. Avustralya 6
17. İtalya 6
16. Mısır 6
15. Cezayir 6
14. Pakistan 9
13. Fransa 10
12. Yunanistan 11
11. Birleşik Krallık 11
10. Kolombiya 11
9. Türkiye 12
8. Hindistan 17
7. Japonya 20
6. Güney Kore 22
5. İran 29
4. Kuzey Kore 36
3. Rusya 64
2. ABD 68
1. Çin 79