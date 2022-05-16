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3500 yıllık çivi yazısıyla çağlar öncesine yolculuk!

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Arkeoloji Kulübü, ‘Hitit Çivi Yazısı’ atölye çalışmasıyla tarih meraklılarını çağlar öncesi dönemlere yolculuğa çıkarttı. Kendi isimlerini 3500 yıllık Hitit çivi yazısını kullanarak kil tabletlere yazan katılımcılar, Arkeopark’ta doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi.

Ekleme: 16.05.2022 - 00:26 Güncelleme: 16.05.2022 - 00:33 / Editör: Ozge Selin
3500 yıllık çivi yazısıyla çağlar öncesine yolculuk!Bursa'nın daha yaşanabilir bir şehir olması amacıyla çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal ve kültürel etkinliklerini de hız kesmeden sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü bünyesinde arkeoloji bilincinin oluşturulması ve uygulamalı saha çalışmalarının yapılması amacıyla oluşturulan Arkeoloji Kulübü, 8500 yıllık geçmişi bulunan Arkeopark'ta çeşitli atölye çalışmaları düzenliyor. Bu kapsamda Hititolog Sezer Seçer Fidan katılımıyla hazırlanan 'Hitit Çivi Atölyesi', tarih meraklılarının yoğun katılımıyla yapıldı. İki grup halinde toplam 50 kişinin katıldığı çalışmada, Hitit tarihi ve çivi yazısının geçmişiyle ilgili sunum yapıldı.

Daha sonra katılımcılar, 3500 yıllık geçmişi bulunan Hitit çivi yazısını uygulamalı olarak öğrendi. Sezer Seçer Fidan'ın çivi yazısı işaretleri hakkında bilgi verdiği atölyede, tarih meraklıları kil tablet üzerine Hitit harflerini kullanarak kendi isimlerini yazdı.

Keyifli ve bilgi dolu bir gün geçiren Bursalılar, etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesi'ne ve Fidan'a teşekkür etti.

Hititolog Sezer Seçer Fidan, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çalışmayla Hititler ve çivi yazısı hakkında bilgi verdiklerini söyledi. Katılımcılara Anadolu'nun ve Hititlerin zengin kültürünü anlattıklarını belirten Fidan, 'Günümüzdeki insanlara, eski insanların nasıl yazdığını uygulamalı olarak anlattık ve gösterdik. Güzel bir katılım oldu. Hititler, çivi yazısını ve Hitit hiyeroglifini kullanmışlar. Çivi yazıları 'Ekmeği yiyeceksiniz, suyu ise içeceksiniz' cümlesiyle 1907 yılında çözülüyor. Hece yazısı olduğu için çok fazla işaret öğrenmek gerekiyor. Çivi yazısını o dönemde sarayda yaşayanlar ve aristokratlar kullanıyor. Halk ise genelde hiyeroglifi tercih ediyor. Çivi yazısını öğrenmek zor ama ilginin olması bizleri sevindiriyor. Atölye çalışmaları da bu kapsamda önemli yer tutuyor' dedi.

Büyükşehir Belediyesi Arkeoloğu Volkan Karaca, arkeolojinin doğru anlaşılması amacıyla çeşitli atölye çalışmaları düzenlediklerini ifade etti.

Çağlar öncesi dönemdeki insanların kullandığı araç ve gereçleri, yaptıkları evleri sadece o dönemlerin şartlarını kullanarak günümüz insanlarına anlatmaya çalıştıklarını dile getiren Karaca, 'Teknolojiyi neredeyse hiç kullanmıyoruz. O dönemde insanların yaptığı eşyaları, günümüz insanları kendileri deneyimleyerek yapıyor. Hitit çivi yazısını da uygulamalı olarak tarih meraklıları gördü. Bunun yanında her ayın üçüncü Çarşamba'sı 'Bursa Arkeoloji Günleri' programı düzenleyeceğiz. Türkiye'nin önde gelen arkeologlarıyla birlikte arkeolojiyi daha iyi anlatmaya çalışıyoruz. 18 Mayıs Çarşamba günü Tayyare Kültür Merkezi'nde saat 17.30'da Mehmet Özdoğan ve Harun Taşkıran'ın katılımıyla yapılacak olan 'Bursa Arkeoloji Günleri' programına tüm halkımızı bekliyoruz' diye konuştu.

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