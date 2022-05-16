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19 yaşındaki Kübra’nın öldüğü kaza soruşturması sil baştan! Mahkeme ailenin itirazını kabul etti

İzmir’de geçtiğimiz 26 Şubat’ta yolun karşısına geçmek istediği sırada bir otomobilin çarptığı, başka bir otomobilin de sürüklediği Kübra Karabaş’a (19) çarpan araç sürücüleri Ömer A. ile Yıldırım C. hakkında ‘kovuşturmaya yer yoktur’ kararı verildi. Evlat acısı yaşayan baba Mehmet Karabaş, avukatı Cengiz Demirci aracılıyla savcılık kararına itiraz etti. İzmir 1. Sulh Ceza Mahkemesi ailenin itirazını haklı buldu, soruşturmanın genişletilmesine karar verdi. Konuşan acılı baba Mehmet Karabaş, “Kızımın hayali aşçı olmaktı. Üniversite sınavına hazırlanıyordu. Gastronomi bölümünü kazanmak istiyordu. Kısmet olmadı. İtirazımız kabul edildi. Soruşturma genişletilerek yeniden yapılacak. Güzel bir gelişme oldu. Adalete güveniyorum” dedi.

19 yaşındaki Kübra’nın öldüğü kaza soruşturması sil baştan! Mahkeme ailenin itirazını kabul etti
Ekleme: 16.05.2022 - 09:47 Güncelleme: 16.05.2022 - 09:52 / Editör: Ozge Selin
19 yaşındaki Kübra’nın öldüğü kaza soruşturması sil baştan! Mahkeme ailenin itirazını kabul etti
İzmir'de yaşayan lise 4. sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Kübra Karabaş, çalıştığı pizza restorandaki mesaisini tamamladıktan sonra eve gitmek üzere yola çıktı. 26 Şubat 2021'de saat 20.00 sıralarında yaşanan kazada, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki yaya geçidinden karşıdaki Sadık Bey tramvay durağı gitmek isteyen Kübra, yola çıktı.

Yaya geçidinde yürürken Kübra'ya önce Ömer A.'nın kullandığı 35 ACC 312 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan genç kız, bu kez de arkadan hızla gelen Yıldırım C.'nin yönetimindeki 34 RG 3439 plakalı otomobilin altına kalarak metrelerce sürüklendi. Genç kız olay yerinde yaşamını yitirdi.

İTİRAZ KABUL EDİLDİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan sürücüler Ömer A. ile Yıldırım C. hakkında yürüttüğü soruşturma sonunda kovuşturmaya yer yoktur kararı çıktı. Acılı baba Mehmet Karabaş, avukatı Cengiz Demirci aracılıyla karara itiraz etti.

İzmir 1. Sulh Ceza Mahkemesi ailenin itirazını haklı buldu. Mahkeme kararında, Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi'nin olay anına ilişkin görüntüler incelenmeden bilirkişi raporunun düzenlendiği vurgulandı.

Kübra Karabaş'ın kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçtiği ancak kazaya karışan sürücülerin hız sınırına uyup uymadıklarının belli olmadığı, asli tali kusur tespitinde bu durumun önemli olduğu belirtildi.

Sürücülerin hız sınırları içinde fren yaparak kazayı engelleyebilecekleri ifade edildi. Bu kapsamda ek rapor alınıp, tanık beyanları ile birlikte soruşturmanın genişletilmesine karar verildi.

GÖRÜNTÜLERİN YOK OLMASINA İZİN VERİLDİ
Ailenin avukatı Cengiz Demirci, 'İlk araç 52 kg ağırlığındaki Kübra'ya çarptıktan sonra 30 metre 40 santim yolun sağına atıyor. Diğer araç ise makas atarak geldiği için önüne düşen Kübra'yı görmeden hızla üzerinden geçiyor. Olay yerinde herhangi bir fren izi tespit edilmedi.

Hız sınırına uyulmadığı çok açık ortada. Bu aşamada toplanan deliller bir iddianame hazırlamaya ve dava açmaya yetecek düzeyde. Savcılık dahil kamu ve güvenlik personeli, bir aylık sürede sistemden silindiği bilinmesine rağmen olay yeri görüntülerini yazılı olarak talep etmedi.

Şifai olarak talep edildiği söylenen talimatın yerine getirilip getirilmediği de takip edilmedi. 25-30 kez aramamıza rağmen kolluk kuvvetleri görüntülerin yok olmasına izin verdi. Yaptığımız itiraz doğrultusunda İzmir 1. Sulh Ceza Mahkemesi soruşturmanın genişletilmesine kararını verdi' diye konuştu.

AŞÇI OLACAKTI
Konuşan acılı baba Mehmet Karabaş, ' 2 araç arka arkaya süratle kızıma çarpmış. Kızımın hakkını sonuna kadar arayacağım. Kanı yerde kalmayacak.

Kızımın hayali aşçı olmaktı. Üniversite sınavına hazırlanıyordu. Gastronomi bölümünü kazanmak istiyordu. Kısmet olmadı. İtirazımız kabul edildi. Soruşturma genişletilerek yeniden yapılacak. Güzel bir gelişme oldu. Adalete güveniyorum' dedi.
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