  • USD: 15,44 - 15,47
  • EURO: 16,05 - 16,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Nevşehir’de sel felaketi! Vatandaşlar iş makinalarıyla kurtarıldı .

.Nevşehir'de ansızın bastıran sağanak yağış bir takım bölgelerde sel afetine sebep oldu. Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar iş makinaları yardımıyla kurtarıldı. Öte yandan bölge sakinleri sel anlarını cep telefonu kamerasına kaydetti.

Ekleme: 15.05.2022 - 21:25 Güncelleme: 15.05.2022 - 21:33 / Editör: Ozge Selin
Nevşehir’de sel felaketi! Vatandaşlar iş makinalarıyla kurtarıldı .Nevşehir'de ansızın bastıran sağanak yağış bir takım bölgelerde sele yol açtı. Merkez ilçeye bağlı Nar kasabası Öz mevkiinde sel felaketine yakalanan vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı.

MAHSUR KALDILAR

Vatandaşların imdadına iş makinesi yetişti. Mahsur kalan araçlar iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

Öte yandan kentin bazı bölgelerinde ise dolu yağışı etkili oldu. Derinkuyu ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi'nde fındık büyüklüğünde dolu yağdı.




Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Çok sayıda CATS teslimatı gerçekleştirdik .
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan o iddialara yalanlama...
Başkan Erdoğan engelliler ve ailelerini yalnız bırakmadı: AK Parti her zaman yanınızda .
Bakan Murat Kurum 'İstanbul'a nefes aldıracak' diyerek duyurdu: Türkiye'nin en büyüğü olacak!
Emine Erdoğan: Olgunlaşma Enstitülerimiz öncü bir role sahip
Fikri Sağlar kendisiyle çelişti.. Başörtüsüne nefret sözlerini unuttu! “Psikolojik destek almalısınız” dendi
İBB yol çalışması sırasında İSKİ borusunu patlattı!
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi!
CHP’nin 3 milyon yolcu garantisi yalanı çöktü! Bakan Karaismailoğlu yalanladı!
Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç açıklaması: Teröre destek vermelerinden dolayı karşıyız
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon mücadele kapsamında konut ve temizlik sektörü temsilcileriyle önemli zirve!
Finlandiya NATO'ya başvuracağını açıkladı!
Bir terör haberi de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden! Belediye çalışanı PKK'nın ekonomi yapılanması kapsamında tutuklandı!
Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti!
Dövizini TL'ye çevirene vergi istisnası! Gözler Meclis'e döndü!
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından sonra İsveç'ten geri adım geldi! Dışişleri Bakanı Ann Linde'den PKK açıklaması...
Bağcılar'da İETT kazası! Kadın metrelerce sürüklendi!
Mahkumlar için cezaevi kovid izninin uzatılması gündemde: Gözler Başkan Erdoğan'da!
EYT’ye çözüm rotası! Kimler hemen emekli olacak? Yeni düzenleme ne zaman çıkacak? İşte 5 adımda çözüm rotası...
CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin DHKP-C bağlantısında yeni detaylar! O parktaki çay ocağının gelirleri terör örgütüne!
Yüzbinlercesi yüzümüzde yaşıyor: İnsan temasıyla bulaşıyor

Yüzbinlercesi yüzümüzde yaşıyor: İnsan temasıyla bulaşıyor

Bitcoin ve kripto paralar sert dalgalandı! Terra LUNA Coin paylaşımları zararın boyutunu gözler önüne serdi

Bitcoin ve kripto paralar sert dalgalandı! Terra LUNA Coin paylaşımları zararın boyutunu gözler önüne serdi

Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT düzenlemesinde 5 adımlı çözümle yol haritası! İşte EYT'de son durum

Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT düzenlemesinde 5 adımlı çözümle yol haritası! İşte EYT'de son durum

Eşine az rastlanır olay! Ev sahibi çılgına döndü: Kiracının üzerine kapıyı kilitledi!

Eşine az rastlanır olay! Ev sahibi çılgına döndü: Kiracının üzerine kapıyı kilitledi!

Yargıtay'dan emsal karar! Özel güvenlikler artık...

Yargıtay'dan emsal karar! Özel güvenlikler artık...

İstanbul'da müsilajdan sonra korkutan görüntü! Arnavutköy sahilini denizanaları istila etti!

İstanbul'da müsilajdan sonra korkutan görüntü! Arnavutköy sahilini denizanaları istila etti!