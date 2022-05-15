Nehirde kaybolmuştu: acı haber geldi!

Adana'da, 11 Mayıs'ta meydana gelen olayda, tarım işçisi ailesiyle çilek toplamaya giden Ferhat Batur, serinlemek için Ceyhan Nehri'ne girdi. Görgü tanıklarının ifadesine göre Batur, bir süre sonra akıntıya kapılıp gözden kaybolduğu ifade edildi.İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Batur, bulunamayınca su altı kurtarma ekibi çağırılırken, aile de kendi imkanlarıyla sandalla arama yaptı. Dalgıçlar, Ferhat Batur'un nehre girdiği bölgede 4 gün boyunca arama yaptı ancak sonuç alamadı.Ekipler, Ferhat'ı arama çalışmalarına bugün de devam etti. Dalgıç polisler, Ferhat Batur'un cansız bedenini, suya girdiği bölgenin 25 metre uzağında buldu. Ferhat'ın cansız bedeni, otopsi için Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.