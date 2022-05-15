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Nehirde kaybolmuştu: acı haber geldi!

Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde serinlemek için girdiği nehirde akıntıya kapılarak kaybolan Ferhat Batur'un (16), arama çalışmalarının beşinci gününde cansız bedeni dalgıç polislerce bulundu. Kıyıya çıkarılan Ferhat'ın cansız bedeni otopsi için Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekleme: 15.05.2022 - 21:51 Güncelleme: 15.05.2022 - 21:53 / Editör: Ozge Selin
Nehirde kaybolmuştu: acı haber geldi!
Adana'da, 11 Mayıs'ta meydana gelen olayda, tarım işçisi ailesiyle çilek toplamaya giden Ferhat Batur, serinlemek için Ceyhan Nehri'ne girdi. Görgü tanıklarının ifadesine göre Batur, bir süre sonra akıntıya kapılıp gözden kaybolduğu ifade edildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Batur, bulunamayınca su altı kurtarma ekibi çağırılırken, aile de kendi imkanlarıyla sandalla arama yaptı. Dalgıçlar, Ferhat Batur'un nehre girdiği bölgede 4 gün boyunca arama yaptı ancak sonuç alamadı.

CESEDİ, BEŞİNCİ GÜNDE BULUNDU

Ekipler, Ferhat'ı arama çalışmalarına bugün de devam etti. Dalgıç polisler, Ferhat Batur'un cansız bedenini, suya girdiği bölgenin 25 metre uzağında buldu. Ferhat'ın cansız bedeni, otopsi için Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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