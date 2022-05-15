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MİT'ten nokta operasyon! Hayri kod adlı Ekrem Üstek etkisiz hale getirildi!

MİT, polis ve askerlerin şehit edildiği bazı saldırılardan dolayı aranan PKK/YPS’li terörist Ekrem Üstek'i, Suriye’nin kuzeyindeki Aynularap'ta etkisiz hale getirdi.

Ekleme: 15.05.2022 - 12:35 Güncelleme: 15.05.2022 - 12:36 / Editör: Ozge Selin
MİT'ten nokta operasyon! Hayri kod adlı Ekrem Üstek etkisiz hale getirildi!
MİT, polis ve askerlerin şehit edildiği bazı saldırılardan dolayı aranan PKK/YPS'li terörist Ekrem Üstek'i, Suriye'nin kuzeyindeki Aynularap'ta etkisiz hale getirdi.

DOSYASI KABARIK
E.ÜSTEK, 1991 baharında Şırnak şehir merkezinde gerçekleşen silahlı çatışmaların planlanması, 1992 tarihinde Şırnak-Cizre karayolunda askeri konvoyun taranması, yine 1992 yılında evini polis memuruna kiraya verdiği için roketli saldırıya uğrayan ev sahibinin bilahare otomatik silahlarla taranması olaylarına iştirak ettiği için uzun yıllar Türkiye de cezaevinde yatmıştı. Şırnak'ta 2015-2016 döneminde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hendekbarikat eylemlerinde de en ön saflarda yar aldı. Eylemleri dolayısıyla arandığı dönemde illegal yollarla PKK kontrolündeki Kobani'ye kaçtı.
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