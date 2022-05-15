İBB, Müze Gazhane'deki tepki çeken duvar kağıtlarını kaldırdı: Umumi rezillik!

İBB tarafından açılan Müze Gazhane'ye resmedilen sözde 'sanat eseri' duvar görsellerinin İBB ekipleri tarafından gelen tepkiler üzerine kaldırıldığı ortaya çıktı.Sözde sanat eserinin üzerinde yer alan figürlerin kamuya açık, çocukların da görebileceği bir alanda olması sosyal medyada yoğun tepkilere neden olmuş ve duvar resimlerinin kaldırılması istenmişti.AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Kamuya açık, çocukların da girdiği alanda sergilenen malum rezil çizim bugüne kadar Müze Gazhane'deydi. Az önce yerinde kontrol ettik, 'tepkiler üzerine' çizimi kaldırmışlar. Darısı kirli zihniyetlerinin başına…' dedi.Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da bugün sosyal medya hesabından, İBB Beyaz Masa ekiplerini etiketleyerek, 'Bu sözümona sanat eserinin adı nedir? Kim hangi sebeple yapılmasına izin verdi? Kime yaptırıldı? Ne kadar para ödendi? Cevap vereceğinizi sanmıyorum ama yine de soralım.' ifadelerini kullandı.