Fikri Sağlar kendisiyle çelişti.. Başörtüsüne nefret sözlerini unuttu! “Psikolojik destek almalısınız” dendi

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Fikri Sağlar, sosyal medya platformu Twitter'dan bir açıklama yaparak 'Kadınların giyimine karışanlar psikolojik sorunludur' ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları bu yorum sonrasında Sağlar'ın geçmişteki bir açıklamasını hatırlattı. Fikri Sağlar'a hatırlatılan açıklaması ise bir televizyon programında 1,5 yıl önce kullandığı ifadeleriydi.'FİKRİ SAĞLAR PSİKOLOJİK DESTEK ALMALISINIZ!'Sağlar programda, başörtülü hâkim ve savcılara karşı nefret söyleminde bulunarak, 'Kendimden söylemek istiyorum ben yargılandığım zaman türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var' demişti.İsmail Yiğit isimli sosyal medya kullanıcısı nefret söylemi kullanan Fikri Sağlar'a söylediği sözleri şöyle hatırlattı: 'Fikri Sağlar; 'Kadınların giyimine karışanlar psikolojik sorunludur' demiş. Aynı Fikri Sağlar, Halk TV'de başörtüsü için 'Türbanlı bir hâkimin karşına çıktığım zaman adaleti yerine getireceği konusunda kuşkum var' demişti. Psikolojik destek almalısınız!' Birçok sosyal medya kullanıcısı da bu tarzda paylaşımlar yaparak yorumlarda bulundu. Yazar Zeki Bahçe ise Sağlar'a şu soruyu yöneltti: 'Sen şimdi başörtüsüne karşı olan bütün CHP'lilere ruh hastası mı diyorsun?''AYNI FİKİRDEYİM PSİKOLOJİK SORUNLU!'Tuğba Küçük isimli sosyal medya kullancısı ise sosyal medyadan Sağlar'ın son yazdıklarına yorum olarak şunları yazdı: 'Haklısın, başörtüsüne karışan, zulmeden ve hatta geçenler de, 'başörtülü hakimin kendisini adil yargılayacağından şüphem var' diyen de sizsiniz! ... evet evet aynı fikirdeyim psikolojik sorunlu.'AK PARTİ 'CHP'NİN GERÇEK YÜZÜ' DEMİŞTİO dönem AK Parti'nin grup başkanvekili olan Dr. Mehmet Muş, sosyal medya hesabından Fikri Sağlar'ın başörtülü hakim ve savcılar için kullandığı sözlerine tepki göstermiş, sosyal medyadan şu açıklamayı yapmıştı: 'Başörtüsüne karşı nefretini ortaya koyan Fikri Sağlar, CHP'nin gerçek yüzü. Bir de bu zihniyetle kol kola geçen samimiyetsizler var. İşte onların da gerçek yüzü elbet ortaya çıkacak!'